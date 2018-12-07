SP'li Cihangir Ä°slam: Mansur YavaÅŸ'a ÅŸimdiden baÅŸarÄ±lar diliyorum

SP Milletvekili Cihangir Ä°slam, CHP ve Ä°YÄ° Parti'nin Ankara adayÄ±nÄ±n Mansur YavaÅŸ olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin iddiayÄ± deÄŸerlendirdi.

Saadet Partisi (SP) Ä°stanbul Milletvekili Cihangir Ä°slam, CHP ve Ä°YÄ° Parti'nin Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ±nÄ±n Mansur YavaÅŸ olmasÄ± durumunda partisinin tutumunun ilerleyen günlerde belli olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°slam, "SayÄ±n Mansur YavaÅŸ hepimizin bildiÄŸi, kÄ±l payÄ± seçimi kaybetmiÅŸ birisi. Çok kaliteli ve iddialÄ± bir aday. Åžimdiden ben kendisine baÅŸarÄ±lar diliyorum" dedi.

DHA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n iyi gittiÄŸini ifade eden Ä°slam, "TeÅŸkilatlarÄ±mÄ±z ve genel merkezimizin iÅŸ birliÄŸinde adaylarÄ± belirleme sürecindeyiz. Seçime güçlü adaylarla girmeyi düÅŸünüyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'GEREKLÄ° YERLERDE DÄ°RSEK TEMASINA TABÄ°Ä° KÄ° GÄ°DÄ°LEBÄ°LÄ°R'

Seçimde ittifak konusuna da deÄŸinen Ä°slam, "Bizim partimizin aldÄ±ÄŸÄ± karar, seçime baÄŸÄ±msÄ±z olarak girmek, tek baÅŸÄ±mÄ±za girmek; ama gerekli yerlerde dirsek temasÄ±na tabii ki gidilebilir. Böyle de bir açÄ±k kapÄ± var. Ancak burada herhangi bir iÅŸ birliÄŸi, SP'nin adaylarÄ±nÄ±n özellikle desteklenmesi ile gündeme gelir. Ama zaten halk arasÄ±nda da tabanda birleÅŸme, tabanda bir adaya doÄŸru yöneliÅŸ, mahalli idareler seçimlerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir olaydÄ±r" diye konuÅŸtu.

'SEÇMEN KENDÄ° SENTEZÄ°NÄ° YAPAR'

Muhalefetin sandÄ±kta yapacaÄŸÄ± herhangi bir dirsek temasÄ±nda, özellikle 3 büyük belediyeyi alabileceÄŸini söyleyen Ä°slam, ''Bu konuda tabanda birleÅŸmeler zaten olacaktÄ±r. Ama söylediÄŸim gibi, SP'nin seçmeninin tavrÄ± mahalli idare seçimlerinde son derece farklÄ± olabilir. Genel seçimlerle bu seçimleri mukayese etmek bizi belli bir hataya düÅŸürebilir. O yüzden biz kendi adaylarÄ±mÄ±zla ve güçlü adaylarla seçime girmeyi ön planda tutuyoruz. Ama seçmen zaman zaman sandÄ±klarda kendi sentezini yapar ve mahalli idareler seçimlerinde ayrÄ±, baÅŸkanlÄ±k seçimlerinde ayrÄ± oy kullanabilir'' dedi.

'YAVAÅž'A ÅžÄ°MDÄ°DEN BAÅžARILAR DÄ°LÄ°YORUM'

CHP ve Ä°YÄ° Parti'nin Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n Mansur YavaÅŸ olmasÄ± durumunda SP'nin buna nasÄ±l bakacaÄŸÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Ä°slam, "Bize gelen baÅŸvurular ÅŸu anda inceleniyor. O yüzden bir söz söylememem yakÄ±ÅŸÄ±k almaz. SayÄ±n Mansur YavaÅŸ hepimizin bildiÄŸi, kÄ±l payÄ± seçimi kaybetmiÅŸ birisi. Çok kaliteli ve iddialÄ± bir aday. Åžimdiden ben kendisine baÅŸarÄ±lar diliyorum. Ama SP'nin nihai tutumu da önümüzdeki günlerde belli olacaktÄ±r'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'AK PARTÄ° MHP'YE MECBURDUR'

MHP'nin yerel seçimde AKP adaylarÄ±nÄ± Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de destekleme kararÄ±na da deÄŸinen Ä°slam, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"AK Parti 24 Haziran seçimlerinden itibaren Meclis'te çoÄŸunluÄŸunu kaybetmiÅŸ bir partidir. AK Parti ve MHP, ikilisini düÅŸündüÄŸümüzde her ne kadar onlarÄ±n hayalleri 400 milletvekili üzerinde olsa da anayasa hazÄ±rlayÄ±p, halk oylamasÄ±na dahi götüremeyecek bir sayÄ±dalar. Yani AK Parti yasama konusunda, kanun çÄ±karma konusunda MHP'ye mecburdur. AK Parti ve MHP anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda muhalefete mecburdur. AK Parti bugün yüzde 42 oy alan, salt çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayamayan, bir anlamda protez yardÄ±mÄ±yla iktidarda kalabilen bir partidir."

'BÄ°Z MUHALEFET OLARAK BÄ°R ARADA DAVRANIYORUZ'

Ä°slam, AKP ve MHP'nin özellikle istemediÄŸi iki konu olduÄŸunu ifade ederek, "Biri FETÖ'nün siyasi ayaÄŸÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kartÄ±lmasÄ±, diÄŸeri de emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar konusudur. Biz muhalefet olarak bir arada davranÄ±yoruz ve vatandaÅŸÄ±n lehinde bir karar çÄ±kmasÄ±nÄ± istiyoruz; ancak bu yine reddedildi. FETÖ'nün siyasi ayaÄŸÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kartÄ±lmasÄ±yla ilgili olarak en azÄ±ndan bir komisyon kurulmasÄ±nÄ± istedik. Ancak iktidarÄ±n Ä±srarla bu ikisinden kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz" dedi. (Ankara/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 12:01

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