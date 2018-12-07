Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Battal Ä°lgezdi 'helikopter pisti' davasÄ±ndan beraat etti.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Battal Ä°lgezdi ve 6 belediye yöneticisi hakkÄ±nda, "Belediye envanterinde helikopter olmamasÄ±na raÄŸmen belediyeye ait yeÅŸil alana mevzuata aykÄ±rÄ± olarak helikopter pisti yaptÄ±rmak, Belediye Encümeni kararÄ± ile bu pisti AÄŸaoÄŸlu Åžirketler Grubu'nun kullanÄ±mÄ±na ücretsiz bÄ±rakmak" suretiyle, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan açÄ±lan davada beraat kararÄ± verildi.

Ä°stanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanÄ±klardan SadÄ±k Semih Kayhan ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Tüm sanÄ±klarÄ±n AvukatÄ± Ä°nan BektaÅŸ, iddianameye konu tüm iddialarÄ±n gerçek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu savundu. Avukat BektaÅŸ tüm sanÄ±klarÄ±n beraatlerine karar verilmesini istedi.

Söz alan sanÄ±klarÄ±n diÄŸer avukatlarÄ±, davaya konu helikopter pistinin Ä°stanbul ValiliÄŸi'nin kayÄ±tlarÄ±na geçtiÄŸini, mevcut yerde AFET Koordinasyon Merkezi bulunduÄŸunu, kamu zararÄ± oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, helikopter pistinin iddia edildiÄŸi gibi tek bir firmaya deÄŸil, bakanlÄ±klar dahil baÅŸka kurumlara da kullandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da ecrimisil alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini istediler. Son sözü sorulan SadÄ±k Semih Kayhan, helikopter pistinin 6 hastanenin bulunduÄŸu bölgeye kurulduÄŸunu belirterek, "OlasÄ± bir depremde kullanÄ±lacak uygun bir yer lazÄ±mdÄ±. Bu nedenle bahsedilen yer seçildi. Bir ÅŸirkete fayda saÄŸlamak için orasÄ± seçilmedi. Ve bir firma kullanmadÄ±, baÅŸka kurumlar da kullandÄ±. Ecrimisil bedeli de alÄ±ndÄ±. Beraatimi istiyorum" dedi.

TÜM SANIKLARIN BERAATÄ°NE KARAR VERÄ°LDÄ°

Hakim, suç unsuru oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile bütün sanÄ±klarÄ±n beraatine karar verdi.

2 YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENÄ°YORDU

Ä°ddianamede, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Battal Ä°lgezdi, olay tarihinde belediye baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± olarak görev yapan SadÄ±k Semih Kayhan, Hüseyin HÄ±ÅŸman ve Gül CoÅŸkun ile olay tarihinde yapÄ± kontrol müdürü olarak görev yapan Leyla Bölen, Cenan Arslan ve Mehmet Ali Düzova'nÄ±n, "Belediye envanterinde helikopter olmamasÄ±na raÄŸmen belediyeye ait yeÅŸil alana mevzuata aykÄ±rÄ± olarak helikopter pisti yaptÄ±rmak, Belediye Encümeni kararÄ± ile bu pisti AÄŸaoÄŸlu Åžirketler Grubu'nun ücretsiz olarak kullanÄ±mÄ±na bÄ±rakmak" suretiyle, "Görevi kötüye kullanmak" suçunu iÅŸledikleri iddia ediliyordu. Ä°ddianamede sanÄ±klarÄ±n, 6 aydan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyordu. (Ä°stanbuyl/DHA)

AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Battal Ä°lgezdi'ye uzaklaÅŸtÄ±rma

Battal Ä°lgezdiâ€™nin â€˜haksÄ±z mal edinmeâ€™ davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ Â

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 12:05

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