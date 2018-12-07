Ticaret BakanÄ± Pekcan: E-ticarette 'gÃ¼venli site' uygulamasÄ± baÅŸlÄ±yor

Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, bu ay iÃ§inde baÅŸlayacak uygulamayla e-ticareti gÃ¼venli kÄ±lmayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi.

Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, e-ticarete iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "E-Ticareti güvenli kÄ±lmak için 'Güvenli site' damgasÄ± oluÅŸturduk. Ä°nternet alÄ±ÅŸveriÅŸinde güven damgasÄ± olacak. Tüketici sertifika alan yerden alÄ±ÅŸveriÅŸ yapacak. Emin olacak. Uygulama bu ay içinde baÅŸlayacak" dedi

Anadolu AjansÄ± (AA) Editör MasasÄ±'na konuk olan Pekcan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

*Ä°hracatta kasÄ±mda rekor kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±k. AralÄ±kta da bunu artÄ±rarak, 2018'i rekorla kapatacaÄŸÄ±z.

*Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 5 merkezde ve 15 sektörde Türk Ticaret Merkezi var. Yeni hedefimiz 35 yerde daha açmak.

*Åžirketlerin kuruluÅŸunu, ticaret sicil müdürlükleri ile birikte gerçekleÅŸtiriyoruz. Hem maliyet hem de süreler düÅŸtü. E-ticarette güveni tesis etmek için "güvenli site damgasÄ±"nÄ± oluÅŸturduk. En kÄ±sa sürede bu da yürürlüÄŸe girecek. Güvenli site damgasÄ±nÄ± içeren sitelerden güvenle alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilecekler. Sitelerin bir yerinde güvenli site damgasÄ± olacak. YetiÅŸtirebilirsek önümüzdeki hafta ama en geç bu ay içerisinde güvenli site uygulamasÄ±na baÅŸlanacak.

*Türk Eximbank, yÄ±l sonunda 44 milyar dolarlÄ±k kredi kullandÄ±rmÄ±ÅŸ olacak. 2019'da bu rakamÄ± 48 milyar dolara çÄ±karmayÄ± planlÄ±yoruz. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 11:54

www.evrensel.net