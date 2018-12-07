Sobadan kombi yaptÄ±, bÃ¼tÃ¼n evi Ä±sÄ±tÄ±yor

Emekli Ã¶ÄŸretmen Mehmet AtlÄ±, sobada Ä±sÄ±nan sÄ±cak suyu yÃ¶nlendirdiÄŸi tesisatla, 11 yÄ±ldÄ±r 90 metrekarelik evini Ä±sÄ±tÄ±yor.

Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesinde, Emekli sÄ±nÄ±f öÄŸretmeni Mehmet AtlÄ±, sobada Ä±sÄ±nan sÄ±cak suyu döÅŸediÄŸi tesisatta dolaÅŸtÄ±rarak, 11 yÄ±ldÄ±r 90 metrekarelik evini Ä±sÄ±tÄ±yor. Mucit öÄŸretmen AtlÄ±, daha önce de hayvan gübresinden elde ettiÄŸi biyogazla mutfaktaki ocakta yemek piÅŸirmiÅŸti.

SÄ°STEMÄ° 2 BÄ°N LÄ°RAYA MAL ETMÄ°Åž

2004 yÄ±lÄ±nda 28 yÄ±lÄ± tamamlayÄ±p emekli olduÄŸunu aktaran Mehmet AtlÄ±, sobayla sadece bir odasÄ±nÄ± Ä±sÄ±tabildiÄŸi evinin tamamÄ±nÄ± nasÄ±l Ä±sÄ±tabileceÄŸini düÅŸündüÄŸünü ve sonunda bir çözüme ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. "Ä°lk etapta bir kovalÄ± soba aldÄ±m, kovanÄ±n yerine 20 litrelik su deposu monte ederek iÅŸe baÅŸladÄ±m" diyen AtlÄ±, ÅŸöyle devam etti:

"11 yÄ±l önce, evin içerisine tesisatÄ± döÅŸedim. Evim 3 oda, 1 salon, tümüne petekleri de yerleÅŸtirdim. Sistemi kurdum, borularÄ± döÅŸedim. Bir kalorifer pompasÄ± ve termostat anahtar yerleÅŸtirdim. SobayÄ± yaktm, Ä±sÄ±nan su sistemde dolaÅŸÄ±nca bütün ev Ä±sÄ±ndÄ±. 2 yÄ±l sonra sobayÄ± deÄŸiÅŸtirip, sistemi maÅŸinga denilen sobaya baÄŸladÄ±m. MaÅŸinga sobayÄ± odun ve kömürle çalÄ±ÅŸan kombi konumuna getirdim. Evimin her yeri 21-22, hatta 25 dereceye kadar Ä±sÄ±nÄ±yor. Maliyeti 2 bin lirayÄ± aÅŸmayan bu sistemi sadece kapalÄ± devre Ä±sÄ±tma olarak kullanÄ±yorum. SÄ±cak su için güneÅŸ enerjimiz ve termosifon var."

FotoÄŸraf: Yavuz YÄ±lmaz/DHA

Emekli öÄŸretmen AtlÄ±, daha önce de hayvan gübresinden elde ettiÄŸi biyogazla ocakta yemek piÅŸirmiÅŸti. (Bursa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 12:01

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