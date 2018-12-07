CPS iÅŸÃ§ileri ekmeklerine sahip Ã§Ä±kmak iÃ§in Ä°zmir'de

Ä°stanbul'dan yola Ã§Ä±kan DERÄ°TEKS Ã¼yesi CPS iÅŸÃ§ileri, sendikadan kaÃ§an yÃ¶netimin Ã¼retimi taÅŸÄ±mak istediÄŸi SF Trade FabrikasÄ±'nÄ±n bulunduÄŸu Ä°zmir'de.

Metehan UD

Ä°zmir

DERÄ°TEKS'e üye CPS iÅŸçileri, patronlarÄ±nÄ±n üretimi Ä°zmir'de baÅŸka bir fabrikaya taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°zmir'e geldi. Ä°ÅŸçiler, ekmeklerine sahip çÄ±kmak mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdiler.

Ä°stanbul Tuzla'da kurulu bulunan CPS Automotive Tekstil yönetimi, iÅŸyerindeki sendikal örgütlülükten dolayÄ± üretimi Ä°zmir'de sendika düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen SF Trade FabrikasÄ±'na kaydÄ±rarak iÅŸçileri çÄ±karma kararÄ± alÄ±rken DERÄ°TEKS üyesi iÅŸçiler eylemlerini Ä°zmir'e taÅŸÄ±dÄ±.

Ege Organize Serbest Bölge (ESBAÅž) önünde eylem yapan iÅŸçiler, SF Trade fabrikasÄ±na iÅŸ almama çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Ä°ÅŸçiler, SF Trade'nin iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± Volkswagen'e de seslenerek sendikal haklarÄ±n yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdiler.

'AMACI SENDÄ°KASIZLAÅžTIRMAK'

Evrensel'e konuÅŸan Ä°ÅŸyeri Temsilcisi Mustafa Öztürk, 4 yÄ±llÄ±k mücadelenin ardÄ±ndan patronlarÄ±nÄ± toplu iÅŸ sözleÅŸmesi (TÄ°S) masasÄ±na oturtabildiklerini belirterek "Bu süreçte iÅŸten atÄ±ldÄ±m ve mahkeme kararÄ± ile geri döndüm. Sonunda geçen mart ayÄ±nda ilk sözleÅŸmemizi imzaladÄ±k. FabrikanÄ±n ortaklarÄ±ndan Nalan Aydar, diÄŸer ortakla sorunlarÄ± olduÄŸunu ileri sürerek üretimi Ä°zmir'e taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti ama amacÄ± sendikasÄ±zlaÅŸtÄ±rmak. Ä°ÅŸçi sayÄ±sÄ± 360'lardan 200'lere kadar düÅŸtü. Ä°lk olarak taÅŸeron iÅŸçiler çÄ±karÄ±ldÄ±. Bizim sözleÅŸmemiz de ocak sonunda sonlandÄ±rÄ±lacak. SendikasÄ±z, toplu sözleÅŸmesiz, örgütsüz bir yerde ucuz iÅŸçilikle kendini devam ettirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bizi gönderdikten sonra oradaki makinelerle baÅŸka yerde üretime baÅŸlayacak" dedi.

'GEREKÄ°RSE DÄ°RENÄ°Åž BAÅžLAYACAK'

Bir diÄŸer Ä°ÅŸyeri Temsilcisi Tayyar AÄŸababa da ekmeklerini kazanmaya devam edebilmek için Ä°zmir'e geldiklerini dile getirerek ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Gerekirse gitmeyeceÄŸiz, direneceÄŸiz, mücadelemizi burada vereceÄŸiz. Tuzla'da çalÄ±ÅŸmaya devam edip ekmeÄŸimizi kazanmayÄ± sürdürmek istiyoruz. Patronlara taleplerimizi dikkate almaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. CPS ve SF Trade sipariÅŸ veren uluslararasÄ± markalara da çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz; buradaki sendikal kÄ±yÄ±mÄ± görün ve sipariÅŸleri geri çekin".

'SF YÖNETÄ°MÄ°NÄ° RAHATSIZ ETMEYÄ° SÜRDÜRECEÄžÄ°Z'

Bir diÄŸer Ä°ÅŸçi Temsilcisi Emine Can ise TÄ°S görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda taÅŸÄ±ma tehdidinin gündeme geldiÄŸini ifade ederek "Ä°zmir'e emeÄŸimize sahip çÄ±kmak geldik. Sonuçta ortada, yÄ±llardÄ±r verilen bir fedakarlÄ±k var ve yeri geldi baskÄ±larÄ± görmezden geldik. Buradaki eylemlerimizle SF Trade yönetimini rahatsÄ±z ettik ve etmeyi de sürdüreceÄŸiz. ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z firmalar da gereken yapsÄ±nlar, bu soruna nokta koysunlar. Patrona bizimle masaya oturmaya çaÄŸÄ±yoruz" dedi.

CPS iÅŸÃ§isi: SÃ¶zleÅŸme yoksa Ã¼retim de yok!

Sendika dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± fabrika taÅŸÄ±tÄ±yor: 200 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±lacak

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