â€˜Borcunu bir gÃ¼n bile geciktiren takibe dÃ¼ÅŸecekâ€™

CHP AdÄ±yaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM gündeminde konuÅŸulan Merkezi Takip sistemine iliÅŸkin dikkat çekici açÄ±klamalarda bulundu. Ä°cra dairelerinin iÅŸ yükünün hafifletilmesi adÄ± altÄ±nda hükümetin gündeme getirdiÄŸi sisteme tepki gösteren CHP’li Tutdere, “Merkezi takip sistemiyle ne olacak biliyor musunuz? Merkezi takip sistemiyle faturasÄ±nÄ± bir gün geciktirenler hemen ÅŸirket ofislerinde, elektronik ortamda takibe düÅŸecek. Takibe düÅŸen Abuzer amca, Emine teyze ne ödeyecek biliyor musunuz? Orada bu anlattÄ±klarÄ±mÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ekstra avukatlÄ±k ücreti ödeyecek, merkezi takip sistemi ücreti ödeyecek, mal araÅŸtÄ±rmasÄ± bedeli ödeyecek. DolayÄ±sÄ±yla bu bedeller vatandaÅŸa ekstra bir yük getirecek. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸu anda tartÄ±ÅŸÄ±lmakta olan kanun teklifinde vatandaÅŸÄ±n yararÄ±na hiçbir ÅŸey yoktur” dedi.

‘VATANDAÅžI Ä°CRALIK OLMAKTAN NASIL KURTARACAÄžIMIZI KONUÅžALIM’

Ä°cra dairelerinin iÅŸ yükünün artmasÄ±nÄ± krizin göstergesi olarak ifade eden Abdurrahman Tutdere, “Bir ülkede eÄŸer icra dairelerinde dosya sayÄ±sÄ± artÄ±yorsa o ülkede kriz vardÄ±r. Bir ülkede icralÄ±k olan çiftçi, köylü, esnaf, dar gelirli varsa o ülkede ekonomik kriz vardÄ±r. Burada icra dairelerinin yükünü hafifletmek için yeni takip sistemleri peÅŸinde koÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za, halkÄ±mÄ±zÄ±, dar gelirlileri nasÄ±l icralÄ±k olmaktan kurtarÄ±rÄ±z, bunun peÅŸine düÅŸmek lazÄ±m, iktidar partisinin bu konuda gayret göstermesi lazÄ±m” dedi.

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaÅŸÄ±n telefon, elektrik, doÄŸalgaz faturasÄ±nÄ± ödeyemez duruma geldiÄŸini ifade eden Tutdere, “Meclis olarak dar gelirliler, faturasÄ±nÄ± ödeyemeyenler için kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± yasalar çÄ±karmamÄ±z gerekirken bugün büyük ÅŸirketlerin, GSM operatörlerinin, büyük zengin firmalarÄ±n alacaklarÄ± kÄ±sa yoldan, en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde nasÄ±l tahsil edilir onun için tartÄ±ÅŸÄ±yoruz, onun için konuÅŸuyoruz. Milletin Meclisi, Abuzer amcayÄ±, Emine teyzeyi nasÄ±l icralÄ±k olmaktan kurtarÄ±rÄ±m, bunlarÄ±n onurunu, ÅŸerefini nasÄ±l korurum, bu konuda yoÄŸunlaÅŸmasÄ± gerekirken iktidar partisi zengin birkaç GSM operatörünün alacaÄŸÄ±nÄ±n en seri, en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde nasÄ±l tahsil edilir diye kanun teklifi getirmiÅŸ” ifadelerini kullandÄ±.

‘Ä°CRA YÜKÜNÜ ENGELLEMEK Ä°ÇÄ°N ZAMLARI VE VERGÄ°LERÄ° DÜÅžÜRELÄ°M’

KonuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda bir elektrik faturasÄ± gösteren Tutdere, faturanÄ±n yaklaÅŸÄ±k yüzde 50’sinin daÄŸÄ±tÄ±m bedelinden oluÅŸtuÄŸunu söyledi ve ÅŸu önerilerde bulundu:

“Mesela elektrik faturalarÄ±ndan iletim bedeli, kayÄ±p kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli ve diÄŸer fon bedelleri ortadan kaldÄ±rÄ±labilir veya ÅŸu anda son tarihlerde, son dönemlerde hÄ±zla faturalara eklenen zam bedelleri faturalardan düÅŸürülebilir. EÄŸer siz vatandaÅŸÄ±n icralÄ±k olmasÄ±nÄ± istemiyorsanÄ±z, icra dosya sayÄ±sÄ±nÄ±n kabarmasÄ±nÄ± istemiyorsanÄ±z bu vergileri düÅŸürün, faturalar düÅŸük gelsin, vatandaÅŸ zamanÄ±nda faturasÄ±nÄ± ödesin, icralÄ±k da olmasÄ±n, icranÄ±n yükü de artmasÄ±n, icra memurlarÄ± da yÄ±ÄŸÄ±nla dosyalarla uÄŸraÅŸmasÄ±n. Yol bu kadar basitken, yol bu kadar yakÄ±nken gidip baÅŸka çözüm formüllerini hayata geçirmek ‘Merkezi Takip Sistemi’ adÄ± altÄ±nda yeni sistemler icat etmek kanaatimce doÄŸru deÄŸildir.” (HABER MERKEZÄ°)

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