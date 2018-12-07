Ankara ve Ä°zmir merkezli 'FETÃ–' operasyonlarÄ±nda 149 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Ankara'daki 'FETÃ–' soruÅŸturmasÄ±nda 87 eski astsubaya gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ä°zmir merkezli 17 ildeki soruÅŸturmada 62 gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

Ankara'daki 'FETÖ' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan 87 eski Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personelinden 41'i, 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AA'nÄ±n haberine göre Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosu tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda görev yapan 87 eski astsubay hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.

Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± amacÄ±yla Ankara'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°stanbul, Ä°zmir, Adana, Bursa, Manisa, Amasya, BalÄ±kesir, Denizli, EskiÅŸehir, Isparta, KahramanmaraÅŸ, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'da eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikametleri Ankara'da olduÄŸu belirlenen 60 ÅŸüpheliden 41'i gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DiÄŸer illerdeki gözaltÄ± iÅŸlemlerinin sürdüÄŸü öÄŸrenildi.

Ä°ZMÄ°R'DE 53 GÖZALTI

Ä°zmir merkezli 17 ilde, 'FETÖ'ye yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, örgütün 'mahrem imamlarÄ±' tarafÄ±ndan ankesörlü telefonlarla arandÄ±ÄŸÄ± belirtilen, 46'sÄ± infaz koruma memuru, 4'ü zabÄ±t katibi toplam 62 kamu görevlisi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi. 53 kiÅŸi, düzenlenen operasyonla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

KAYSERÄ°'DE 26 KÄ°ÅžÄ° ADLÄ°YEDE

Kayseri'de ise 'FETÖ' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda örgütün 'askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±'na yönelik olduÄŸu belirtilen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 26 kiÅŸi, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

GAYBUBET EV OPERASYONUNDA TUTUKLU SAYISI 19'A YÜKSELDÄ°

Kayseri merkezli yapÄ±lan 'FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik gerçekleÅŸen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p, adliyeye sevk edilerek tutuklananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 19'a yükseldi.

DHA'nÄ±n haberine göre 3 gün önce Kayseri, Ankara, Adana, EskiÅŸehir, Ä°zmir, MuÄŸla ve Mardin'de önceden belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±nlar yapÄ±ldÄ±. Operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 37 kiÅŸiden 11'i sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dün mahkemeye gönderildi. SavcÄ±lÄ±kta verdikleri ifadenin ardÄ±ndan 2 kiÅŸi adliye kontrol uygulamasÄ± ile serbest kalÄ±rken 9'u tutuklandÄ±. 2 gün içinde adliye çÄ±karÄ±lan ve tutuklananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 19 olurken, 6 kiÅŸi adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±, 12 kiÅŸi ise dÄ±ÅŸ illere teslim edildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 11:36

www.evrensel.net