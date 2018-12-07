BDDK'den bankalara: Nakit Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± olmasÄ±n, kar payÄ± daÄŸÄ±tmayÄ±n

SÃ¶zcÃ¼ yazarÄ± Ã‡iÄŸdem Toker, BDDKâ€™nin bankalardan bu yÄ±l kar payÄ± daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapmamalarÄ±nÄ± ve nakit Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellemelerini istediÄŸini iddia etti.

Sözcü yazarÄ± ÇiÄŸdem Toker, BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara “Her ÅŸeyi bana sorun. Ä°zin alÄ±n, öyle adÄ±m atÄ±n” anlamÄ±na gelen bir yazÄ± gönderdiÄŸini aktardÄ±.

YazÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ± köÅŸesine taÅŸÄ±yan Toker, gönderilen ÅŸu ifadelerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti:

“Dönem net kârÄ± ile geçmiÅŸ yÄ±llar kârlarÄ±nÄ±n mümkün olduÄŸunca bankalarÄ±n bünyesinde tutulmasÄ± önemlidir. KârlarÄ± daÄŸÄ±tmayÄ±p bünyede tutarsanÄ±z bankalarÄ±n mali yapÄ±sÄ± saÄŸlamlaÅŸÄ±r.”

BDDK’nin bankalardan nakit çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n engellenmesini istediÄŸini de ifade eden Toker, “BDDK, bu yazÄ±sÄ±yla bankalardan 2018 yÄ±lÄ± kârlarÄ±yla, 2018 öncesinde elde edilip daÄŸÄ±tÄ±lmamÄ±ÅŸ kâr ve yedeklerin nakit çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na yol açacak biçimde daÄŸÄ±tÄ±lmamasÄ±nÄ± istiyor. Yani her banka, yöneticilerine, çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yÄ±l sonunda verdiÄŸi prim ve ikramiyeleri BDDK'ya bildirecek. Bütün bunlar BDDK yetkisinde var mÄ±? Var. Peki gerçekten sÄ±kÄ±ntÄ± olmasa, attÄ±klarÄ± her adÄ±mÄ± bankalar niye otoriteye bildirmek zorunda olsun ki?” diye sordu. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 11:35

www.evrensel.net