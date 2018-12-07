Ä°stanbulâ€™da bir TIR okul duvarÄ±na Ã§arptÄ±

SarÄ±yerâ€™de yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± giderken okul duvarÄ±na Ã§arptÄ±. Kazada Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±.

Ä°stanbul SarÄ±yer'de yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiÄŸi TIR önce okul duvarÄ±na ardÄ±ndan da bir sitenin bahçe duvarÄ±na çarptÄ±.

Kaza sÄ±rasÄ±nda kaldÄ±rÄ±mda yürüyen iki kadÄ±n ise TIR'Ä±n altÄ±nda kalmaktan son anda kurtuldu.

FotoÄŸraf: DHA



Kaza, Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Hamza Dire, yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± indiÄŸi sÄ±rada henüz bilinmeyen bir nedenle TIR'Ä±n kontrolünü kaybetti. YokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± kaymaya baÅŸlayan TIR önce okul duvarÄ±na ardÄ±ndan da bir sitenin bahçe duvarÄ±na çarparak durabildi.

Kazada TIR sürücüsü araç içerisinde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±rken, yol trafiÄŸe kapandÄ±.

Ä°hbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Dire, çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden çÄ±karÄ±ldÄ±.

Kaza yapan TIR'Ä± yoldan çekmek için vinç çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat süren çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan TIR vinç yardÄ±mÄ±yla yoldan çekildi.

BÜYÜK BÄ°R FACÄ°A OLABÄ°LÄ°RDÄ°

KazayÄ± gören bir kadÄ±n “Burada dönerken sanÄ±rÄ±m tekerleÄŸi patladÄ±. Sonra buradaki duvarlara çarptÄ±. Burada bir çocuk olsaydÄ± çok kötü olurdu. Normalde çocuÄŸum servisle gidiyor. Bugün ben kendim almaya geldim. Burada büyük bir facia olabilirdi. Ä°yi ki kaza sÄ±rasÄ±nda kimse yoktu” dedi. (Ä°stanbul/DHA)

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