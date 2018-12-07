Marmara'da kar uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±, Bolu DaÄŸÄ±'nda ulaÅŸÄ±m aksadÄ±

Marmara BÃ¶lgesinde rakÄ±mÄ±n bin metre ve Ã¼zeri olduÄŸu yerlerde kar uyarÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±rken Bolu DaÄŸÄ± geÃ§iÅŸlerinde kar nedeniyle ulaÅŸÄ±m aksadÄ±.

Marmara Bölgesinde rakÄ±mÄ±n bin metre ve üzeri olduÄŸu yerlerde, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenirken Bolu DaÄŸÄ±'nÄ±n D-100 karayolu ve TEM otoyolu geçiÅŸlerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar meydana geldi.

MARMARA BÖLGESÄ°NDE KAR UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 4 ila 6 derece azalacak.

Çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgede, Sakarya çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yaÄŸmur ve saÄŸanak, rakÄ±mÄ±n bin metre ve üzeri olduÄŸu yerlerde ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± öngörülüyor.

RüzgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman ise kuvvetli ÅŸekilde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BOLU DAÄžI GEÇÄ°ÅžÄ°NDE ULAÅžIM AKSADI

DHA'nÄ±n haberine göre D-100 karayolu ve TEM otoyolunun Bolu DaÄŸÄ± geçiÅŸinde sabah saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. Tipi ÅŸeklinde devam eden yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Bolu DaÄŸÄ±'nda kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±. KarayollarÄ± ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ekipler, özellikle bir TIR'Ä±n kayarak yolu kapatmasÄ± nedeniyle yoÄŸunluÄŸun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± D-100 karayolunun Ankara istikametinde çalÄ±ÅŸmalara aÄŸÄ±rlÄ±k verdi. TIR'Ä±n yoldan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla yoldaki trafik rahatladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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