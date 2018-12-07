PalandÃ¶ken Belediyesi 22 milyonluk nikah sarayÄ± yaptÄ±rÄ±yor

Kamuda tasarruf sÃ¼rÃ¼yor! PalandÃ¶ken Belediyesi, 14 bin metrekarelik alan Ã¼zerine milyonlarca lira harcayÄ±p â€˜akÄ±llÄ±â€™ nikah sarayÄ± inÅŸa ediyor.Â

Kamuda tasarruf çaÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±lÄ±rken AKP'li Erzurum Palandöken Belediyesi, 2. Abdülhamid'in vefatÄ±nÄ±n 100. yÄ±lÄ± anÄ±sÄ±na Erzurum'da ‘'AkÄ±llÄ± nikah sarayÄ±'' yaptÄ±rÄ±yor.

Sözcü'den Deniz ayhan'Ä±n haberine göre; Palandöken Belediyesi'nin temelini geçtiÄŸimiz yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± 22 milyon 125 bin liraya mal olmasÄ± beklenen ‘Nikah SarayÄ±'nÄ±n inÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. Palandöken Belediye BaÅŸkanÄ± Orhan Bulutlar ‘Nikah SarayÄ±' için ÅŸunlarÄ± söyledi:

“BurasÄ± ilçemizin yeni gözdesi olacak. Bu projemiz toplamda 14 bin metrekare alanÄ± kapsÄ±yor. Evlenecek genç çiftlerimizin bütün ihtiyaçlarÄ± bu mekânda karÅŸÄ±lanacak ve yine konuklar da nezih bir ortamda dünya evine giren kardeÅŸlerimizin bu mutlu anÄ±na ÅŸahitlik edecekler. Abdülhamid Han'Ä±n vefatÄ±nÄ±n 100'ün yÄ±lÄ± hasebiyle bu yatÄ±rÄ±mÄ± Cennet Mekan Abdülhamid Han'a ithafen inÅŸa edip ilçemize kazandÄ±racaÄŸÄ±z.” (HABER MERKEZÄ°)

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