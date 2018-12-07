Devlet BahÃ§eli'den yerel seÃ§im formÃ¼lÃ¼: : X+Y=Z

Devlet BahÃ§eli yerel seÃ§imler iÃ§in formÃ¼lÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±: X+Y=Z formÃ¼lÃ¼ ile Zillet Ä°ttifakÄ±â€™nÄ± alt edeceÄŸiz.Â

Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimleri formülünü X, Y, Z harfleriyle anlattÄ±.

Sabah’tan Åžebnem BursalÄ±’ya konuÅŸan MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri için formül verdi.

Bahçeli’nin formülü ÅŸöyle:

"31 Mart seçimlerinde Cumhur Ä°ttifakÄ± X+Y=Z formülü ile Zillet Ä°ttifakÄ±'nÄ± alt edecektir. Formülün açÄ±lÄ±mÄ±nÄ± ÅŸöyle yapabiliriz: AK Parti'nin 24 Haziran'da aldÄ±ÄŸÄ± oy X, MHP'nin aldÄ±ÄŸÄ± oy da Y. Buradan hareketle X+Y= Z. Yani Cumhur Ä°ttifakÄ±, yani yüzde 52. Buradan devam edecek olursak; X+Y=Z formülü Zillet Ä°ttifakÄ±nÄ± yenecektir. Yani; biz Cumhur Ä°ttifakÄ± olarak 31 Mart seçimlerinde en az yüzde 52 ve üstü alarak Zillet Ä°ttifakÄ±'nÄ±n oyununu bozacaÄŸÄ±z."

Bahçeli, bu ‘formülünü’ daha açarak ÅŸöyle ÅŸu rakamlarÄ± verdi: Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n 24 Haziran genel seçimlerinde 3 büyük ÅŸehirde (Ankara-Ä°stanbul- Ä°zmir) aldÄ±ÄŸÄ± oy 7 milyon 729 bin, Zillet Ä°ttifakÄ±'nÄ±n toplam oyu ise 6 milyon 347 bin, yani arada 1 milyon 382 bin fark var. 24 Haziran seçimlerinde 30 BüyükÅŸehirde Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± oy da 20 milyon 401 bin iken, Zillet Ä°ttifakÄ±'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± oy 13 milyon 895'te kalmÄ±ÅŸ. Aradaki fark 6 milyon 500 bin. Geriye kalan 51 ilde Cumhur Ä°ttifakÄ± 2 milyon 700 bin oy alÄ±rken, Zillet Ä°ttifakÄ± 1 milyonlarda kalmÄ±ÅŸ. Yani bu tabloya bakÄ±nca; özellikle büyükÅŸehirlerde yapÄ±lacak ittifak, Zillet Ä°ttifakÄ±'nÄ±n nasÄ±l kolaylÄ±kla alt edileceÄŸini de ortaya koyuyor." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 10:36

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