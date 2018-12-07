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Ekran Görüntüsü: BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami Ä°zleme Ve DeÄŸerlendirme Merkezi
Akdeniz'de 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
07 AralÄ±k 2018 10:21
Akdeniz'de, Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re, 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.25'te Akdeniz'in 40,20 kilometre derinliÄŸinde, 4.3 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Özellikle MuÄŸla'nÄ±n Datça ilçesinde hissedilen deprem, hasara yol açmadÄ±. (Antalya/DHA)
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