Homofobik paylaÅŸÄ±mlarÄ± tepki Ã§eken Kevin Hart Oscar'Ä± sunmayacak

'En büyük korkum oğlumun gay olması' benzeri paylaşımları nedeniyle tepki çeken Kevin Hart, Oscar Ödül Töreni'ni sunmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Geçmiş yıllarda yapıtığı homofobik paylaşımları tepki çeken ABD'li komedyen Kevin Hart, Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuğunu üstlenmekten vazgeçtiğini duyurdu.

91'inci Oscar Ödül Töreni'nin sunucusu olarak açıklanan Hart, Instagram hesabından paylaştığı videoda, sosyal medyada eşcinselleri hedef alan paylaşımları sebebiyle özür dilemesi istenince sunuculuk görevini üstlenmekten vazgeçtiğini açıkladı. Hart, videoda Sinema Sanatları ve Bilim Akademisi'nin kendisine ültimatom verdiğini belirtti ve "Geçmişte LGBTQ topluluğuna yönelik sarf ettiğiniz sözleriniz için özür dileyin ya da başka bir sunucuyla yolumuza devam etmeliyiz" denildiğini aktardı. Daha önce bu konuda birçok kez açıklama yaptığını belirten Hart, artık özdür dilemek istemediğini belirtti.

Ardından Twitter'dan da bir paylaşım yapan Hart, "Bu yıl düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuğunu yapmaktan vazgeçtim çünkü bir çok yetenekli sanatçı tarafından kutlanması gereken gecede dikkat dağıtmak istemiyorum. Geçmişte LGBTQ için kullandığım duyarsız kelimeler için içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı.

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past.