Homofobik paylaÅŸÄ±mlarÄ± tepki Ã§eken Kevin Hart Oscar'Ä± sunmayacak

'En bÃ¼yÃ¼k korkum oÄŸlumun gay olmasÄ±' benzeri paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle tepki Ã§eken Kevin Hart, Oscar Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ni sunmaktan vazgeÃ§tiÄŸini duyurdu.

GeçmiÅŸ yÄ±llarda yapÄ±tÄ±ÄŸÄ± homofobik paylaÅŸÄ±mlarÄ± tepki çeken ABD'li komedyen Kevin Hart, Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuÄŸunu üstlenmekten vazgeçtiÄŸini duyurdu.

'DAHA ÖNCE BU KONUDA BÄ°RÇOK KEZ AÇIKLAMA YAPTIM'

91'inci Oscar Ödül Töreni'nin sunucusu olarak açÄ±klanan Hart, Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, sosyal medyada eÅŸcinselleri hedef alan paylaÅŸÄ±mlarÄ± sebebiyle özür dilemesi istenince sunuculuk görevini üstlenmekten vazgeçtiÄŸini açÄ±kladÄ±. Hart, videoda Sinema SanatlarÄ± ve Bilim Akademisi'nin kendisine ültimatom verdiÄŸini belirtti ve "GeçmiÅŸte LGBTQ topluluÄŸuna yönelik sarf ettiÄŸiniz sözleriniz için özür dileyin ya da baÅŸka bir sunucuyla yolumuza devam etmeliyiz" denildiÄŸini aktardÄ±. Daha önce bu konuda birçok kez açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hart, artÄ±k özdür dilemek istemediÄŸini belirtti.

'KULLANDIÄžIM DUYARSIZ KELÄ°MELER Ä°ÇÄ°N Ä°ÇTENLÄ°KLE ÖZÜR DÄ°LERÄ°M'

ArdÄ±ndan Twitter'dan da bir paylaÅŸÄ±m yapan Hart, "Bu yÄ±l düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuÄŸunu yapmaktan vazgeçtim çünkü bir çok yetenekli sanatçÄ± tarafÄ±ndan kutlanmasÄ± gereken gecede dikkat daÄŸÄ±tmak istemiyorum. GeçmiÅŸte LGBTQ için kullandÄ±ÄŸÄ±m duyarsÄ±z kelimeler için içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandÄ±.

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past. — Kevin Hart (@KevinHart4real) 7 AralÄ±k 2018

'EN BÜYÜK KORKUM OÄžLUMUN GAY OLMASI' DEMÄ°ÅžTÄ°

Hart, 2009 ve 2011 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda "EÄŸer eve geldiÄŸimde oÄŸlumu kÄ±zÄ±mÄ±n bebekleriyle oynarken görürsem, onlarÄ± kafasÄ±nda parçalarÄ±m ve bunun eÅŸcinsellere özgü bir davranÄ±ÅŸ olduÄŸunu söylerim" ve "En büyük korkum oÄŸlumun gay olmasÄ±" ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mlar yapmÄ±ÅŸ ve ÅŸiddetli tepkiyle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD merkezli LGBTÄ° örgütü GLAAD, komedyenin paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n nefret içerdiÄŸini belirtmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 10:24

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