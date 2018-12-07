FotoÄŸraf: Lokman Ä°lhan/AA
Kolombiya'da eÄŸitime daha fazla kaynak isteyen Ã¶ÄŸrenciler sokakta
Kolombiya'da Ã¶ÄŸrenciler Ã¼niversitelere daha fazla kaynak ayrÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen ve 2 aydan fazla sÃ¼redir eÄŸitim grevi yapan Ã¶ÄŸrenciler yine sokaktaydÄ±.
Kolombiya’da öÄŸrencilerin hükümet karÅŸÄ±tÄ± gösterilerinde 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Hükümetin yükseköÄŸretime ve kamu üniversitelerine daha fazla kaynak ayÄ±rmasÄ±nÄ± isteyen ve 2 aydan fazla süredir genel eÄŸitim grevi yapan öÄŸrenciler, bir yandan bu konuda hükümetle müzakere ederken bir yandan da protestolarÄ±nÄ± sürdürüyor.
Ülkenin farklÄ± kentlerinde düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± protesto yürüyüÅŸlerine en yoÄŸun katÄ±lÄ±m baÅŸkent Bogota’da saÄŸlandÄ±.
Bogota’nÄ±n birçok bölgesinde baÅŸlayÄ±p kent merkezinde sona eren yürüyüÅŸlere Pedagoji Üniversitesi, Ulusal Üniversite ve diÄŸer eÄŸitim kurumlarÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 4 bin öÄŸrenci katÄ±ldÄ±.
Kolombiya çevik kuvveti ESMAD, Caracas Caddesi üzerinde maskeleri kiÅŸilerin bir belediye otobüsüne zarar vermediÄŸini iddia ederek eyleme müdahalede bulundu ve bu sÄ±rada 2 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.
Yeniden bir araya gelen öÄŸrenciler kent merkezine kadar yürüyüÅŸe devam etti.
ÖÄŸrenciler, Bogota’nÄ±n tarihi Bolivar MeydanÄ±’nda birleÅŸti. (AA)