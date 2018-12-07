BayrampaÅŸa'da 4 katlÄ± binada yangÄ±n: 3'Ã¼ aÄŸÄ±r, 7 yaralÄ±

BayrampaÅŸaâ€™da bir binada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. 4â€™Ã¼ Ã§ocuk 7 kiÅŸi yaralandÄ±. Ä°tfaiye ekipleri, sokak dar olduÄŸu iÃ§in olay yerine gitmekte gecikti.

BayrampaÅŸa, Vatan Mahallesi'nde bir binada yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Edinilen bilgiye göre; Engin Sokak'ta bulunan 4 katlÄ± bir binanÄ±n en üst katÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

Sokakta düzensiz park eden araçlarÄ±n olmasÄ±, itfaiyenin sokaÄŸa girmesini zorlaÅŸtÄ±rdÄ±. YangÄ±n çÄ±kan dairedeki 4'ü çocuk 7 kiÅŸi yaralanÄ±rken biri çocuk 3 kiÅŸinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi.

FotoÄŸraf: DHA

Alevlerin yükseldiÄŸini gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Ä°tfaiye ekipleri yangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ sebebini araÅŸtÄ±rÄ±rken, olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.

Vatan Mahallesi MuhtarÄ± Hikmet Özbir, “YangÄ±nÄ±n nasÄ±l çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum. Alevler baÅŸlayÄ±nca biz de sokaÄŸa döküldük. AmbulansÄ± ve diÄŸer yerleri aradÄ±k. Sokaklarda arabalar yan yana durmasÄ±ndan dolayÄ± itfaiye giremedi. 7 kiÅŸi mahsur kaldÄ±, 7 kiÅŸi de oradan çÄ±karÄ±ldÄ±” dedi. (Ä°stanbul/DHA)

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