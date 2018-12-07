Diyanet: En az 20 milyon kiÅŸi kulaktan dolma dini bilgiler alÄ±yor

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, 'En az 20 milyon kiÅŸi kulaktan dolma dini bilgiler alÄ±yor' dedi.

Mardin'de konuÅŸan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, "Kendisini Müslüman olarak tanÄ±mlayan insanlardan nereden baksanÄ±z en az 20 milyon kadarÄ± kulaktan dolma dini bilgiler alÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.

'GENÇLERE' YAKIN MARKAJ

ErbaÅŸ, Mardin ValiliÄŸi'ni ziyaret etti ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ramazan Muslu ve bölge müftüleriyle birlikte Vali Mustafa Yaman ile görüÅŸtü. 20'ye yakÄ±n ÅŸehri ziyaret ettiklerini belirten ErbaÅŸ, çocuklara ve gençlere yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± "Din, diyanet milletimizin çimentosudur. Hiçbir etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmadan, gençlerimizi özellikle çocuklarÄ±mÄ±zÄ± kucaklayarak, onlarÄ± geleceÄŸe daha nitelikli bir ÅŸekilde nasÄ±l hazÄ±rlayabiliriz, bunun derdindeyiz" ÅŸeklinde dile getirdi.

Valilik ziyaretinden sonra Ä°l MüftülüÄŸü'nde üniversiteli gençlerle buluÅŸan ErbaÅŸ, kapÄ±da kendisini bayraklarla karÅŸÄ±layan 4-6 yaÅŸ arasÄ± Kur'an kursu öÄŸrencileriyle fotoÄŸraf çektirdi.

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KULAKTAN DOLMA OLMAYAN BÄ°LGÄ° Ä°MAM HATÄ°PTEN ALINIYORMUÅž

FotoÄŸraf: DHA

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre gençlere seslenen ErbaÅŸ, 20 milyon kiÅŸinin dini bilgileri kulaktan dolma öÄŸrendiÄŸini savunarak ÅŸunlarÄ± söyledi:

"YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sokaktaki vatandaÅŸlara temel dini bilgilerinizi nerden aldÄ±nÄ±z diye sorulduÄŸunda yüzde 5’ten, ÅŸimdi yüzde 15’lere çÄ±ktÄ±. Ä°mam Hatip Liseleri ve ilahiyat fakültelerinden yani örgün din, dini yetimi ile din eÄŸitimi alanlarÄ±n oranÄ± ÅŸu an yüzde 15’te. Peki bu kalan yüzde 85 din eÄŸitimini nerden alÄ±yor? Bunun da yüzde 50’si kadarÄ± yaz Kur'an kurslarÄ±ndan. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n camilerde yaz tatilinde verdiÄŸi iki aylÄ±k programlardan ilki dersleri alÄ±yor. O yüzde 85’in geriye kalan diÄŸer yüzde 50’si ise temel dini bilgileri nerden alÄ±yor? Kulaktan duyma bilgilerle alÄ±yor. AraÅŸtÄ±rma önümüzde. Bu az bir rakam deÄŸildir. Yani nereden baksanÄ±z bu rakam 20 milyonu aÅŸan bir nüfustur. Ä°çinde gayrimüslimleri saymÄ±yoruz ya da kendisini Müslüman olarak tanÄ±mlamayan kiÅŸileri koymuyoruz bunun içerisine. Zaten onlar için de böyle bir ÅŸeye gerek yok. Ama kendisini Müslüman olarak tanÄ±mlayan insanlardan nereden baksanÄ±z en az 20 milyon kadarÄ± kulaktan dolma dini bilgiler alÄ±yor. Gerçekten bizi sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokan bir ÅŸey. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, ilahiyat fakülteleri, medreseler ve Ä°mam Hatip Liseleri olarak doÄŸru dini bilgilerle insanlarÄ± donatmazsak, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olaylarÄ± görüyorsunuz."

POLÄ°SLERLE BÄ°RLÄ°KTE NAMAZ KILDI

FotoÄŸraf: DHA

EtkinliÄŸin ardÄ±ndan Mardin Emniyet MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± Özel Harekat Åžubesi'ni ziyaret eden ErbaÅŸ, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Ä°l Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte emniyetin bahçesindeki mescitte polislerle birlikte yatsÄ± namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

(HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 09:38

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