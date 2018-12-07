Ä°ranlÄ± mÃ¼zisyen Yelda Abbasi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FotoÄŸraf: MA

Ä°ranlÄ± mÃ¼zisyen Yelda Abbasi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

    • 07 AralÄ±k 2018 08:23

    Mezopotamya KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinliÄŸi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelen Yelda Abbasi, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Mezopotamya Kültür Merkezi’nin (MKM) 9 AralÄ±k’ta BostancÄ± Gösteri Merkezi’nde gerçekleÅŸtireceÄŸi 27’nci kuruluÅŸ yÄ±l dönümü etkinliÄŸi için Türkiye’ye gelen Ä°ranlÄ± sanatçÄ± Yelda Abbasi, Atatürk HavalimanÄ±’nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Annesinin de yanÄ±nda bulunduÄŸu belirtilen Abbasi'nin gözaltÄ±na alÄ±nma gerekçesi öÄŸrenilemedi. (Ä°stanbul/MA)

    Horasanâ€™Ä±n otantik sesi: Yalda Abbasi

    Yalda Abbasi Ä°stanbul'da sahne aldÄ±

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 08:32
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