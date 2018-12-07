FotoÄŸraf: MA
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°ranlÄ± KÃ¼rt MÃ¼zisyen Yelda Abbasi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye'ye gelen Ä°ranlÄ± KÃ¼rt MÃ¼zisyen Yelda Abbasi, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã–ÄŸlen saatlerinde ise serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Mezopotamya Kültür Merkezi’nin (MKM) 9 AralÄ±k’ta BostancÄ± Gösteri Merkezi’nde gerçekleÅŸtireceÄŸi 27’nci kuruluÅŸ yÄ±l dönümü etkinliÄŸi için Türkiye’ye gelen Ä°ranlÄ± Kürt SanatçÄ± Yelda Abbasi, Atatürk HavalimanÄ±’nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Abbasi öÄŸlen saatlerinde serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Mezopotamya Kültür Merkezi'nin (MKM) 9 AralÄ±k'ta BostancÄ± Gösteri Merkezi'nde gerçekleÅŸtireceÄŸi 27'nci kuruluÅŸ yÄ±ldönümü etkinliÄŸi için gece geldiÄŸi Atatürk HavalimanÄ±'nda gözaltÄ±na alÄ±nan Ä°ranlÄ± Kürt sanatçÄ± Yelda Abbasi, BakÄ±rköy Adliyesi'ne getirildi. Abbasi, Van'da açÄ±lan bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda "örgüt propagandasÄ±" suçlamasÄ±yla savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±ldÄ±.
Ä°fadesi alÄ±nan Abbasi, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/MA)
Horasanâ€™Ä±n otantik sesi: Yalda Abbasi
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 12:32
Yalda Abbasi Ä°stanbul'da sahne aldÄ±