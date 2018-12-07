Fransaâ€™da sarÄ± cumartesi: AyaklarÄ±mÄ±zdaki prangalardan sÄ±kÄ±ldÄ±k!

Fransaâ€™da â€˜SarÄ± Yeleklilerâ€™ eylemleri yarÄ±n da devam edecek. Macron HÃ¼kÃ¼meti ise eylemleri ÅŸiddetle bastÄ±rmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Fransa’da 17 KasÄ±m’da baÅŸlayan ve birçok emekçi kesim ile gençleri de saran ‘SarÄ± Yelekliler’ eylemleri yarÄ±n da devam edecek. AkaryakÄ±t zammÄ±nÄ± iptal ederek halkÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan Macron Hükümeti ise gösterileri ÅŸiddetle bastÄ±rmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Fransa’da yarÄ±n 89 bin polisin görev yapacaÄŸÄ± açÄ±klanÄ±rken, dersleri boykot eden lise öÄŸrencilerinin gözaltÄ± görüntüleri ise infial yarattÄ±. Türkiye’den ise Emek GençliÄŸi, FransalÄ± gençlerle dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

HALK SARI YELEKLÄ°LERÄ° DESTEKLÄ°YOR

Hükümetin bütün çaÄŸrÄ±larÄ±na raÄŸmen ‘SarÄ± Yelekliler’ yarÄ±n baÅŸta baÅŸkent Paris’te olmak üzere ülke genelinde sokaklara dökülecek. Sabah erken saatlerde Paris’teki Champs-Elysees Caddesi’nin çevresinde toplanÄ±lacak. Bir grup da Paris’in Bastille MeydanÄ±’nda bir araya gelecek. Eylem gerekçesiyle Paris’in sembollerinden Eyfel Kulesi ve Zafer TakÄ± kapatÄ±lacak.

Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe eylemle ilgili, “Protesto için deÄŸil yok etmek için gelen insanlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z” açÄ±klamasÄ± yaparken Paris Belediye BaÅŸkanÄ± Anne Hidalgo ise ‘SarÄ± Yelekliler’in eylem yapma hakkÄ± olduÄŸunu belirterek, eyleme destek verdi.

Bu arada Elabe araÅŸtÄ±rma ÅŸirketinin anketine göre, FransÄ±zlarÄ±n yüzde 78’i CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’un duyurduÄŸu önlemlerin ‘SarÄ± Yelekliler’in taleplerini karÅŸÄ±lamaya yetmediÄŸi görüÅŸünde. DiÄŸer bir ankete göre de bir önceki ay yüzde 21 olan Macron’a halk desteÄŸi, gösteriler sÄ±rasÄ±nda 3 puan azalarak yüzde 18 ile “en düÅŸük halk desteÄŸi” seviyesine geriledi. Buna göre, Macron’un ‘SarÄ± Yelekliler’i ikna edebilmesi zor görünüyor. AyrÄ±ca göstericilerin eylemlerini uzun süre daha devam ettirmeye kararlÄ± olduÄŸu belirtiliyor.

FotoÄŸraf: Abdullah AÅŸÄ±ran/AA

TALEPLERÄ°MÄ°ZÄ°N TAMAMI KARÅžILANMALI

‘SarÄ± Yelekliler’in Paris Koordinatörü Thierry Paul Valette, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “AkaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n 2019 için iptal edilmesi tatmin edici bir önlem deÄŸil çünkü taleplerimizin hepsini karÅŸÄ±lamÄ±yor. AyrÄ±ca bu önlem tansiyonu düÅŸürmeye yetmiyor” dedi.

‘SarÄ± Yelekliler’in maaÅŸlarÄ±n iyileÅŸtirilmesi gibi birçok talepleri olduÄŸunu vurgulayan Valette, Macron’un da ‘SarÄ± Yelekliler’e hitaben konuÅŸma yapmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Valette, “Taleplerimizin tamamÄ± yerine getirilene kadar gösterilere devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

Ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesinin önemli olduÄŸuna dikkati çeken Valette, Macron’un sorumluluklarÄ±nÄ±n gereÄŸini yerine getirmesi, halkÄ±n isteklerine ve sorunlarÄ±na karÅŸÄ± duyarlÄ± olmasÄ±nÄ±n önemini vurguladÄ±.

HAKLARIMIZI Ä°STÄ°YORUZ

Euronews’e konuÅŸan bir ‘SarÄ± Yelekliler’ sözcüsü de, eylemlerin artÄ±k benzin zamlarÄ±yla ilgili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yeni bir döneme girilmesi gerektiÄŸini düÅŸündüklerini söyledi.

YaklaÅŸÄ±k 150 bin kiÅŸinin üye olduÄŸu bir Facebook grubunun yöneticisi olan Leila, insanlarÄ±n adaletsizlik hissettiÄŸini söyleyerek, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetkilerinin artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± “BeÅŸinci Cumhuriyet” döneminin bittiÄŸini ve yeni bir dönemin baÅŸlamasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Fransa’da 1958’de Charles de Gaulle önderliÄŸinde kabul edilen ve cumhurbaÅŸkanÄ±na büyük yetkiler veren anayasa, ‘BeÅŸinci Cumhuriyet’ olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor.

Leila, “ArtÄ±k yetti. ÖzgürlüÄŸümüze ve haklarÄ±mÄ±za kavuÅŸmak istiyoruz. Ellerimizde ve ayaklarÄ±mÄ±zdaki prangalardan sÄ±kÄ±ldÄ±k” ifadelerini kullandÄ±.

Leila, hareket içerisindeki dinamikleri, “Ä°lk defa aramÄ±zda kardeÅŸlik hissediyoruz. Uzun süredir hep berabermiÅŸiz gibi. Kimin hangi partiye oy verdiÄŸi önemli deÄŸil, hepimiz aynÄ± ÅŸeyi hissediyoruz ve gücümüzü geri istiyoruz” ifadeleriyle açÄ±kladÄ±.

FRANSIZ BASININDA PROVOKATÄ°F Ä°DDÄ°ALAR

Fransa’nÄ±n ana akÄ±m gazetelerinden Le Figaro, FransÄ±z makamlarÄ±nÄ±n ‘SarÄ± Yelekliler’in bir ‘darbe’ giriÅŸiminde bulunacaklarÄ±ndan korktuÄŸunu yazdÄ±. Fransa hükümetinden bir kaynak, gazeteye “Bunlar darbecidir, bu bir darbe giriÅŸimidir” dedi. Gazete, bakanlÄ±klardan birinin personelinin hafta sonu iÅŸ yerinde bulunmamalarÄ± yönünde talimat aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜNDEN 'HÜKÜMETÄ° DEVÄ°RMEK Ä°STÄ°YORLAR' Ä°DDÄ°ASI

Bir açÄ±klama da Fransa hükümeti sözcüsü Benjamin Griveaux’dan geldi. Le Parisien gazetesine konuÅŸan Griveaux, “SarÄ± Yelekliler”in cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikame ettiÄŸi Elysee SarayÄ±'na yürüme planÄ±nÄ± ne amaçlÄ±yor olabilecekleri sorusu üzerine ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bu kesinlikle organize. Politize ve radikal unsurlar bu hareketi kullanÄ±lacak bir araca dönüÅŸtürmek istiyor. Hükümeti devirmek istiyorlar." Eylem sÄ±rasÄ±nda ateÅŸli silahlarÄ±n yasadÄ±ÅŸÄ± biçimde daÄŸÄ±tÄ±labileceÄŸini iddia eden Griveaux, "SarÄ± Yelekliler"e "Bundan sonraki eylemlere katÄ±lmayÄ±n" dedi.

‘SARI YELEKLÄ°LER’Ä°N TALEPLERÄ° NELER?

‘SARI Yelekliler’in, küçük ÅŸehir ve kasabalardaki esnaflarÄ± destekleyici önlemler alÄ±nmasÄ±, emeklilik maaÅŸlarÄ±n 1200 avronun altÄ±nda olmamasÄ±, büyük ÅŸirketlerin vergilerini ödemesi, iÅŸsiz olanlar için iÅŸ imkanlarÄ± saÄŸlanmasÄ±, gaz ve elektrik fiyatlarÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi, emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n 60 olmasÄ±, referandumun anayasaya girmesi ve ÅŸehir merkezlerinde ev kiralarÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi gibi birçok talebi mevcut.

MUHALEFETTEN GENSORU HAZIRLIÄžI

FRANSA’da meclisteki sol partiler de, ‘SarÄ± Yelekliler’in protestolarÄ± hakkÄ±nda pazartesi günü Ulusal Meclise gensoru önergesi sunacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. FransÄ±z hükümetini protestolarla ilgili süreci iyi yönetememekle suçlayan Sosyalist Parti (PS), aÅŸÄ±rÄ± solcu Boyun EÄŸmeyen Fransa hareketi (LFI) ve Fransa Komünist Partisi (PCF), bu gösteriler hakkÄ±nda pazartesi Ulusal Meclise gensoru önergesi sunacaklarÄ±nÄ± belirtti. LFI’lÄ± Milletvekili Ugo Bernalicis, hükümetin bu sorunu yönetemediÄŸini, bu nedenle bir çözüm bulabilmek için gensoru önergesini Meclise sunacaklarÄ±nÄ± kaydetti. Söz konusu gensoru önergesinin Ulusal Mecliste görüÅŸülebilmesi için 58 milletvekilinin imzasÄ± gerekiyor.

HÜKÜMET Ä°ÇÄ°NDE KRÄ°Z

FRANSA basÄ±nÄ±, ‘SarÄ± Yelekliler’in Macron ile BaÅŸbakan Philippe arasÄ±nda sorunlara neden olduÄŸunu yazdÄ±. BasÄ±nda, Philippe’in dün Senatoda akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ± alÄ±m gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamamasÄ± halinde iptal edebileceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸ olmasÄ±, ardÄ±ndan akÅŸam saatlerinde Macron’un Elize SarayÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n gelecek yÄ±l için iptal edildiÄŸini duyurmasÄ± ikili arasÄ±nda güven ve iletiÅŸim sorunu olduÄŸu yorumlarÄ±na yol açtÄ±. Europe 1 radyosunun “SarÄ± Yelekliler: Macron-Philippe Ä°kilisi Krizde” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdiÄŸi haberde, bu tür konularda hiçbir ÅŸeyin tesadüf olmadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle Macron ile Philippe arasÄ±nda gerginlik olduÄŸu ifade edildi. Haberde ayrÄ±ca Philippe’in bu krizi iyi yönetemediÄŸi için siyasi olarak zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

GREV, BOYKOT VE EYLEMLER YAYILIYOR

‘SARI Yelekliler’den sonra birçok emekçi kesim ve gençler de eylemlere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ambulans çalÄ±ÅŸanlarÄ±, pazartesi günü Paris’te Ulusal Meclis yakÄ±nlarÄ±nda toplanmÄ±ÅŸ, “Devlet beni öldürdü” yazÄ±lÄ± pankartÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gösteride, “Macron istifa” sloganlarÄ± atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ÖÄŸrenciler de Macron ve hükümetin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto etmek için ülke genelindeki liselerde pazartesi gününden bu yana dersleri boykot eylemi yapÄ±yor. PerÅŸembe günü gösteriler nedeniyle ülke çapÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 280 lisede tamamen veya kÄ±smen eÄŸitime ara verildi. DiÄŸer yandan ülkenin en köklü polis sendikalarÄ±ndan Vigi, ‘SarÄ± Yelekliler’i desteklemek amacÄ±yla yarÄ±ndan itibaren süresiz greve gidecek.

Ülkenin en büyük sendikalarÄ±ndan Genel Ä°ÅŸ Konfederasyonu (CGT) ve Ä°ÅŸçi Gücü’nün (FO) çaÄŸrÄ±sÄ±yla nakliye ÅŸirketleri de pazar akÅŸamÄ± itibarÄ±yla süresiz greve gidecek. CGT ile FO, ortak bir açÄ±klama yayÄ±mlayarak tÄ±pkÄ± SarÄ± Yelekliler gibi reel ücretleri korumaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na dikkat çekti. GeçmiÅŸte greve giden kamyoncular aynÄ± zamanda otoyollarÄ± kapatÄ±p yakÄ±t depolarÄ±nÄ± kuÅŸatmaya almÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

FotoÄŸraf: AA

FRANSA'DA 700'DEN FAZLA LÄ°SE ÖÄžRENCÄ°SÄ° GÖZALTINA ALINDI

Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve hükümetin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

FransÄ±z basÄ±nÄ±nÄ±n Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlere göre, ülke çapÄ±nda Macron ve hükümetin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla dün yapÄ±lan eylemlerde 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Dün 280 lisede tamamen veya kÄ±smen eÄŸitime ara verildi.

GözaltÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan hak ihlallerine iliÅŸkin bir görüntü ise ülke gündeminde tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. Videoda onlarca öÄŸrencinin diz üstüne çöktürüldüÄŸü ve etraflarÄ±nda silahlÄ± polislerin beklediÄŸi görülüyor.

VOUS ÊTES SÉRIEUX ?pic.twitter.com/nfj2Oahjn2 — Pierre Schydlowski (@PSchydlowski) 6 AralÄ±k 2018

AFP, görüntülerin iki otomobilin ÇarÅŸamba günü yanmakta olduÄŸu ve polisle çatÄ±ÅŸmalarÄ±n patlak verdiÄŸi Saint-Exupéry lisesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen olaylardan sonra çekildiÄŸini ifade etti.

ÖÄŸrenciler, pazartesiden beri ülkenin birçok kentinde eylemler düzenleyerek hükümeti protesto ediyor. ÖÄŸrenci sendikalarÄ± ise eylemlerin daha geniÅŸ katÄ±lÄ±mla süreceÄŸi mesajÄ±nÄ± vermiÅŸti.

EMEK GENÇLÄ°ÄžÄ°NDEN FRANSA Ä°LE DAYANIÅžMA ÇAÄžRISI

Emek GençliÄŸi, Fransa'da liselilerin hafta baÅŸÄ±ndan bu yana Emmanuel Macron yönetiminin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto ettiÄŸini ve 700'den fazla öÄŸrencinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak Türkiyeli gençleri eÅŸit ve ücretsiz eÄŸitim hakkÄ± için dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Emek GençliÄŸinin sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸöyle:

1) Fransa’da liseliler hafta baÅŸÄ±ndan beri öÄŸrenci sendikalarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Emmanuel Macron hükümetinin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto ediyor. Dün Fransa'da ülke genelinde düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

1) Fransa’da liseliler hafta baÅŸÄ±ndan beri öÄŸrenci sendikalarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Emmanuel Macron hükümetinin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto ediyor. Dün Fransa'da ülke genelinde düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. — Emek GençliÄŸi (@emekgencligi) 7 AralÄ±k 2018

2) EÅŸit ve parasÄ±z eÄŸitim hakkÄ± ve eÄŸitime yönelik bütçe kesintilerinin son bulmasÄ±nÄ± isteyen Fransa’daki lise öÄŸrencilerinin talepleri, Türkiye’deki öÄŸrencilerin taleplerinden farklÄ± deÄŸil!

2) EÅŸit ve parasÄ±z eÄŸitim hakkÄ± ve eÄŸitime yönelik bütçe kesintilerinin son bulmasÄ±nÄ± isteyen Fransa’daki lise öÄŸrencilerinin talepleri, Türkiye’deki öÄŸrencilerin taleplerinden farksÄ±z deÄŸil! — Emek GençliÄŸi (@emekgencligi) 7 AralÄ±k 2018

3) Tüm Türkiye gençliÄŸini Fransa’daki liselilerle dayanÄ±ÅŸmaya eÅŸit ve ücretsiz eÄŸitim hakkÄ± için her alanda mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz!

3) Tüm Türkiye gençliÄŸini Fransa’daki liselilerle dayanÄ±ÅŸmaya eÅŸit ve ücretsiz eÄŸitim hakkÄ± için her alanda mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz! pic.twitter.com/NOjqRK8lNS — Emek GençliÄŸi (@emekgencligi) 7 AralÄ±k 2018

(DIÅž HABERLER)

Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ± 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in iptal edildi

Fransa'da polis 'SarÄ± Yelekliler' iÃ§in greve Ã§Ä±kacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 20:05

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