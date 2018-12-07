Fransa'da 700'den fazla lise Ã¶ÄŸrencisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FotoÄŸraf: AA

Fransa'da 700'den fazla lise Ã¶ÄŸrencisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

    • 07 AralÄ±k 2018 08:06

    Fransaâ€™da hÃ¼kÃ¼metin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto eden 700 Ã¶ÄŸrenci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YÃ¼zlerce lisede eÄŸitime ara verildi.

    Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve hükümetin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    FransÄ±z basÄ±nÄ±nÄ±n Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlere göre, ülke çapÄ±nda Macron ve hükümetin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla dün yapÄ±lan eylemlerde 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Dün 280 lisede tamamen veya kÄ±smen eÄŸitime ara verildi.

    GözaltÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan hak ihlallerine iliÅŸkin bir görüntü ise ülke gündeminde tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. Videoda onlarca öÄŸrencinin diz üstüne çöktürüldüÄŸü ve etraflarÄ±nda silahlÄ± polislerin beklediÄŸi görülüyor.

    AFP, görüntülerin iki otomobilin ÇarÅŸamba günü yanmakta olduÄŸu ve polisle çatÄ±ÅŸmalarÄ±n patlak verdiÄŸi Saint-Exupéry lisesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen olaylardan sonra çekildiÄŸini ifade etti.

    ÖÄŸrenciler, pazartesiden beri ülkenin birçok kentinde eylemler düzenleyerek hükümeti protesto ediyor. ÖÄŸrenci sendikalarÄ± ise eylemlerin daha geniÅŸ katÄ±lÄ±mla süreceÄŸi mesajÄ±nÄ± vermiÅŸti.

    EMEK GENÇLÄ°ÄžÄ°NDEN FRANSA Ä°LE DAYANIÅžMA ÇAÄžRISI

    Emek GençliÄŸi, Fransa'da liselilerin hafta baÅŸÄ±ndan bu yana Emmanuel Macron yönetiminin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto ettiÄŸini ve 700'den fazla öÄŸrencinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak Türkiyeli gençleri eÅŸit ve ücretsiz eÄŸitim hakkÄ± için dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

    Emek GençliÄŸinin sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸöyle:

    1) Fransa’da liseliler hafta baÅŸÄ±ndan beri öÄŸrenci sendikalarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Emmanuel Macron hükümetinin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto ediyor. Dün Fransa'da ülke genelinde düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    2) EÅŸit ve parasÄ±z eÄŸitim hakkÄ± ve eÄŸitime yönelik bütçe kesintilerinin son bulmasÄ±nÄ± isteyen Fransa’daki lise öÄŸrencilerinin talepleri, Türkiye’deki öÄŸrencilerin taleplerinden farksÄ±z deÄŸil!

    3) Tüm Türkiye gençliÄŸini Fransa’daki liselilerle dayanÄ±ÅŸmaya eÅŸit ve ücretsiz eÄŸitim hakkÄ± için her alanda mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz!

    (DIÅž HABERLER)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 16:18
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