Fransa'da 700'den fazla lise Ã¶ÄŸrenci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Fransaâ€™da hÃ¼kÃ¼metin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto eden 700 Ã¶ÄŸrenci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YÃ¼zlerce lisede eÄŸitime ara verildi.

Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve hükümetin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

FransÄ±z basÄ±nÄ±n Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlere göre, ülke çapÄ±nda Macron ve hükümetin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla dün yapÄ±lan eylemlerde 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Dün 280 lisede tamamen veya kÄ±smen eÄŸitime ara verildi.

ÖÄŸrenciler, pazartesiden beri ülkenin birçok kentinde eylemler düzenleyerek hükümeti protesto ediyor. ÖÄŸrenci sendikalarÄ± ise eylemlerin daha geniÅŸ katÄ±lÄ±mla süreceÄŸi mesajÄ±nÄ± vermiÅŸti. (AA)

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