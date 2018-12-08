Fransa ve BelÃ§ika'da 'SarÄ± Yelekliler'in eyleminde yÃ¼zlerce gÃ¶zaltÄ±

Fransa merkezli â€˜SarÄ± Yeleklilerâ€™ eylemleri sÃ¼rÃ¼yor. Fransa ve BelÃ§ika'da yÃ¼zlerce kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Eylemlere biber gazlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti.

Eren ARAMAN

Paris

Fransa’da 17 KasÄ±m’da baÅŸlayan ve birçok emekçi kesimle gençleri de saran ‘SarÄ± Yelekliler’ eylemlerine bugün de devam ediyor.

575'i Paris'te 700'ü aÅŸkÄ±n kiÅŸinin polis tarafÄ±ndan durdurulduÄŸu, toplam 361 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Polis, eyleme katÄ±lanlarÄ±n toplam sayÄ±sÄ±nÄ± 31 bin olarak verdi. Geçen hafta bu sayÄ± 36 bin olarak açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Polis, Paris'te Åžanzelize Caddesi'nde toplanmak isteyenlere biber gazÄ±yla saldÄ±rdÄ±. Eylemlerin bir baÅŸka adresi Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'de de ÅŸehir merkezinde toplananlar biber gazlÄ± saldÄ±rÄ±yla daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Belçika'da yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸi, Hollanda'da ise 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

HALK CUMARTESÄ°YÄ° SARIYA BOYAMAK Ä°ÇÄ°N TOPLANDI

Hükümetin bütün çaÄŸrÄ±larÄ±na raÄŸmen ‘SarÄ± Yelekliler’ bugün baÅŸta baÅŸkent Paris’te olmak üzere ülke genelinde sokaklara döküldü.

SarÄ± Yelekliler, Paris'in sembolleri arasÄ±nda yer alan Champs- Elysees (Åžanzelize) Caddesi'ne gelirken burada "Macron istifa" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. Ancak polis burada biber gazÄ±yla saldÄ±rdÄ±.

Gün boyunca Haussmann ve kentin merkezindeki diÄŸer büyük bulvarlarda toplananlara biber gazÄ± ve tazyikli suyla saldÄ±rÄ±lar gerçekleÅŸtirildi.

Eylemlerde en çok öne çÄ±kan slogan "Macron istifa" olurken turistlik merkezlerde sadece SarÄ± Yelekliler var, toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ± çalÄ±ÅŸmÄ±yor, ve sokaklar polis barikatlarÄ± ile dolu.

Fransa polisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ülkenin baÅŸka kentlerinden Paris'e gelmek isteyen çok sayÄ±da 'SarÄ± Yelekli'nin trenlere binmesinin engellendiÄŸi belirtildi.

PARÄ°S'TE HAYAT DURDU

Eylemler öncesi Åžanzelize Caddesi'nde esnaf, iÅŸ yerlerinin vitrin ve giriÅŸlerini metal ve tahta plakalarla kapattÄ±. BuranÄ±n yakÄ±nlarÄ±ndaki müzeler de kapatÄ±ldÄ±. Benzer ÅŸekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarÄ±ndaki programlar da iptal edildi.

FotoÄŸraf: Eren Araman/EVRENSEL

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasÄ±nda baÅŸkentte oynanmasÄ± planlanan karÅŸÄ±laÅŸma da ertelendi. Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi ve Zafer TakÄ± nedeniyle ziyarete kapalÄ±. Paris'teki eylemler nedeniyle çok sayÄ±da metro hattÄ± durdurulurken, Åžanzelize çevresindeki birçok yol ve cadde trafiÄŸe kapalÄ±.

PARÄ°S BELEDÄ°YE BAÅžKANINDAN DESTEK

Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe eylemle ilgili, “Protesto için deÄŸil yok etmek için gelen insanlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z” açÄ±klamasÄ± yaparken Paris Belediye BaÅŸkanÄ± Anne Hidalgo ise ‘SarÄ± Yelekliler’in eylem yapma hakkÄ± olduÄŸunu belirterek, eyleme destek verdi.

Bu arada Elabe araÅŸtÄ±rma ÅŸirketinin anketine göre, FransÄ±zlarÄ±n yüzde 78’i CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’un duyurduÄŸu önlemlerin ‘SarÄ± Yelekliler’in taleplerini karÅŸÄ±lamaya yetmediÄŸi görüÅŸünde. DiÄŸer bir ankete göre de bir önceki ay yüzde 21 olan Macron’a halk desteÄŸi, gösteriler sÄ±rasÄ±nda 3 puan azalarak yüzde 18 ile “en düÅŸük halk desteÄŸi” seviyesine geriledi. Buna göre, Macron’un ‘SarÄ± Yelekliler’i ikna edebilmesi zor görünüyor. AyrÄ±ca göstericilerin eylemlerini uzun süre daha devam ettirmeye kararlÄ± olduÄŸu belirtiliyor.

'MACRON DA GÄ°DECEK, TAYYÄ°P DE GÄ°DECEK'

SarÄ± Yelekliler eylemleri sÄ±rasÄ±nda TRT muhabirine tepki gösteren bir Türkiyeli, "Kendi ülkelerinde hiçbir gösteriyi vermeyen, hiçbir iÅŸçi ölümünü haber yapmayan TRT, Fransa'yÄ± haber yapÄ±yor. Macron da gidecek, Tayyip de gidecek, siz de gideceksiniz" dedi.

EMEP: SarÄ± Yelekliler hak, onur ve adalet iÃ§in mÃ¼cadele ediyor

FotoÄŸraf: Abdullah AÅŸÄ±ran/AA

'68'DE BARÄ°KATLARDAYDIM, BUGÜN DE SARI YELEKLÄ°YÄ°M'

The Guardian'dan Angelique Chrisafis'e konuÅŸan 'SarÄ± Yelekli'lerden 70 yaÅŸÄ±ndaki Dan Lodi, "1968 MayÄ±sÄ±nda üç hafta boyunca Paris barikatlarÄ±ndaydÄ±m. O zaman 20 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m, ÅŸimdi 70 yaÅŸÄ±nda bir SarÄ± Yelekliyim" dedi.

Lodi'nin kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler ÅŸöyle:

* Fransa'da 1789'dan beri devrimler yaÅŸÄ±yoruz. Kraldan kurtulduk ama hala mücadele ediyoruz çünkü halen zenginler iktidarda ve eÅŸitsizlik sürüyor.

* '68'de herkes arkamÄ±zdaydÄ±. Ekonomiyi Fransa tarihinin en büyük greviyle felç ettik. Åžimdi de herkesin eylemlere katÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Hükümet için küçük vaatler yeterli olmaz, ekonomik politikalarÄ±nÄ± gözden geçirmeliler.

* Åžiddete karÅŸÄ±yÄ±m, biber gazÄ±ndan uzak duruyorum. Ancak bazÄ± insanlarÄ± da anlÄ±yorum. MayÄ±s 1968'de hükümetin bizi taÅŸlarÄ± kaldÄ±rÄ±p atmaya baÅŸlayÄ±nca dinlediÄŸini düÅŸünüyorlar. KeÅŸke hükümet, barÄ±ÅŸçÄ±l göstericileri dinlese.

*Emekli maaÅŸÄ±m eridi, çünkü Macron, emeklilerin üzerindeki vergi yükünü artÄ±rdÄ±. ÇocuklarÄ±m ay sonunu getiremiyor. 20 yaÅŸÄ±ndaki torunum da burada çünkü bilgi teknolojileri eÄŸitimi almasÄ±na raÄŸmen kendine bir gelecek göremiyor. Hükümet, onlarÄ± dinlemeye baÅŸlamalÄ±.

Dan Lodi, 70, a Corsican retired furniture salesman, lives in the Paris banlieue. He has come to Paris every Saturday since the gilets janues demos began.



“I was on the May 1968 barricades in Paris for three weeks when I was 20 and now I’m a gilet jaune aged 70," he said. 1/5 pic.twitter.com/y3FZx7QPOu — Angelique Chrisafis (@achrisafis) 8 AralÄ±k 2018

TALEPLERÄ°MÄ°ZÄ°N TAMAMI KARÅžILANMALI

‘SarÄ± Yelekliler’in Paris Koordinatörü Thierry Paul Valette, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “AkaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n 2019 için iptal edilmesi tatmin edici bir önlem deÄŸil çünkü taleplerimizin hepsini karÅŸÄ±lamÄ±yor. AyrÄ±ca bu önlem tansiyonu düÅŸürmeye yetmiyor” dedi.

‘SarÄ± Yelekliler’in maaÅŸlarÄ±n iyileÅŸtirilmesi gibi birçok talepleri olduÄŸunu vurgulayan Valette, Macron’un da ‘SarÄ± Yelekliler’e hitaben konuÅŸma yapmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Valette, “Taleplerimizin tamamÄ± yerine getirilene kadar gösterilere devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

Ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesinin önemli olduÄŸuna dikkati çeken Valette, Macron’un sorumluluklarÄ±nÄ±n gereÄŸini yerine getirmesi, halkÄ±n isteklerine ve sorunlarÄ±na karÅŸÄ± duyarlÄ± olmasÄ±nÄ±n önemini vurguladÄ±.

FotoÄŸraf: Eren Araman/EVRENSEL

HAKLARIMIZI Ä°STÄ°YORUZ

Euronews’e konuÅŸan bir ‘SarÄ± Yelekliler’ sözcüsü de, eylemlerin artÄ±k benzin zamlarÄ±yla ilgili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yeni bir döneme girilmesi gerektiÄŸini düÅŸündüklerini söyledi.

YaklaÅŸÄ±k 150 bin kiÅŸinin üye olduÄŸu bir Facebook grubunun yöneticisi olan Leila, insanlarÄ±n adaletsizlik hissettiÄŸini söyleyerek, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetkilerinin artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± “BeÅŸinci Cumhuriyet” döneminin bittiÄŸini ve yeni bir dönemin baÅŸlamasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Fransa’da 1958’de Charles de Gaulle önderliÄŸinde kabul edilen ve cumhurbaÅŸkanÄ±na büyük yetkiler veren anayasa, ‘BeÅŸinci Cumhuriyet’ olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor.

Leila, “ArtÄ±k yetti. ÖzgürlüÄŸümüze ve haklarÄ±mÄ±za kavuÅŸmak istiyoruz. Ellerimizde ve ayaklarÄ±mÄ±zdaki prangalardan sÄ±kÄ±ldÄ±k” ifadelerini kullandÄ±.

Leila, hareket içerisindeki dinamikleri, “Ä°lk defa aramÄ±zda kardeÅŸlik hissediyoruz. Uzun süredir hep berabermiÅŸiz gibi. Kimin hangi partiye oy verdiÄŸi önemli deÄŸil, hepimiz aynÄ± ÅŸeyi hissediyoruz ve gücümüzü geri istiyoruz” ifadeleriyle açÄ±kladÄ±.

FotoÄŸraf: Eren Araman/EVRENSEL

BELÇÄ°KA'DA YAKLAÅžIK 100 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINDA

Belçika'da "SarÄ± Yelekliler", Fransa'ya giden otoyolu kapatÄ±rken, polis baÅŸkent Brüksel'de yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.

Ülkedeki ekonomik koÅŸullarÄ± ve akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ± protesto eden "sarÄ± yelekliler", Belçika-Fransa arasÄ±ndaki E-40 otoyoluna set çekerek trafiÄŸe kapattÄ±.

Avrupa BirliÄŸi (AB) kurumlarÄ±na ve NATO'ya ev sahipliÄŸi yapan baÅŸkent Brüksel'de "sarÄ± yeleklilerin" gösterileri baÅŸlamadan önce polis 50 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.

Brüksel polisi sözcüsü Ilse Van de Keere, Brüksel merkez tren istasyonu ve AB kurumlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Schuman bölgesinde 50'ye yakÄ±n kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Brüksel polisi, ÅŸehir merkezi, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin bulunduÄŸu Schuman bölgesinde yoÄŸun güvenlik önlemi alÄ±rken, binalarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda bulunan sokaklarÄ±n giriÅŸlerini dikenli tellerle çevirdi.

ÖÄŸlen saatlerinde Brüksel ÅŸehir merkezinde toplanan "sarÄ± yeleklilere" polis saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸti. YaklaÅŸÄ±k 400 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde BaÅŸbakan Charles Michel'in istifasÄ± istendi.

Hollanda'da Parlamento binasÄ± önünde 100 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir eylem düzenlenirken Amsterdam'Ä±n merkezinde 2 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

FRANSIZ BASININDA PROVOKATÄ°F Ä°DDÄ°ALAR

Fransa’nÄ±n ana akÄ±m gazetelerinden Le Figaro, FransÄ±z makamlarÄ±nÄ±n ‘SarÄ± Yelekliler’in bir ‘darbe’ giriÅŸiminde bulunacaklarÄ±ndan korktuÄŸunu yazdÄ±. Fransa hükümetinden bir kaynak, gazeteye “Bunlar darbecidir, bu bir darbe giriÅŸimidir” dedi. Gazete, bakanlÄ±klardan birinin personelinin hafta sonu iÅŸ yerinde bulunmamalarÄ± yönünde talimat aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜNDEN 'HÜKÜMETÄ° DEVÄ°RMEK Ä°STÄ°YORLAR' Ä°DDÄ°ASI

Bir açÄ±klama da Fransa hükümeti sözcüsü Benjamin Griveaux’dan geldi. Le Parisien gazetesine konuÅŸan Griveaux, “SarÄ± Yelekliler”in cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikame ettiÄŸi Elysee SarayÄ±'na yürüme planÄ±nÄ± ne amaçlÄ±yor olabilecekleri sorusu üzerine ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bu kesinlikle organize. Politize ve radikal unsurlar bu hareketi kullanÄ±lacak bir araca dönüÅŸtürmek istiyor. Hükümeti devirmek istiyorlar." Eylem sÄ±rasÄ±nda ateÅŸli silahlarÄ±n yasadÄ±ÅŸÄ± biçimde daÄŸÄ±tÄ±labileceÄŸini iddia eden Griveaux, "SarÄ± Yelekliler"e "Bundan sonraki eylemlere katÄ±lmayÄ±n" dedi.

‘SARI YELEKLÄ°LER’Ä°N TALEPLERÄ° NELER?

‘SARI Yelekliler’in, küçük ÅŸehir ve kasabalardaki esnaflarÄ± destekleyici önlemler alÄ±nmasÄ±, emeklilik maaÅŸlarÄ±n 1200 avronun altÄ±nda olmamasÄ±, büyük ÅŸirketlerin vergilerini ödemesi, iÅŸsiz olanlar için iÅŸ imkanlarÄ± saÄŸlanmasÄ±, gaz ve elektrik fiyatlarÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi, emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n 60 olmasÄ±, referandumun anayasaya girmesi ve ÅŸehir merkezlerinde ev kiralarÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi gibi birçok talebi mevcut.

MUHALEFETTEN GENSORU HAZIRLIÄžI

FRANSA’da meclisteki sol partiler de, ‘SarÄ± Yelekliler’in protestolarÄ± hakkÄ±nda pazartesi günü Ulusal Meclise gensoru önergesi sunacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. FransÄ±z hükümetini protestolarla ilgili süreci iyi yönetememekle suçlayan Sosyalist Parti (PS), aÅŸÄ±rÄ± solcu Boyun EÄŸmeyen Fransa hareketi (LFI) ve Fransa Komünist Partisi (PCF), bu gösteriler hakkÄ±nda pazartesi Ulusal Meclise gensoru önergesi sunacaklarÄ±nÄ± belirtti. LFI’lÄ± Milletvekili Ugo Bernalicis, hükümetin bu sorunu yönetemediÄŸini, bu nedenle bir çözüm bulabilmek için gensoru önergesini Meclise sunacaklarÄ±nÄ± kaydetti. Söz konusu gensoru önergesinin Ulusal Mecliste görüÅŸülebilmesi için 58 milletvekilinin imzasÄ± gerekiyor.

HÜKÜMET Ä°ÇÄ°NDE KRÄ°Z

FRANSA basÄ±nÄ±, ‘SarÄ± Yelekliler’in Macron ile BaÅŸbakan Philippe arasÄ±nda sorunlara neden olduÄŸunu yazdÄ±. BasÄ±nda, Philippe’in dün Senatoda akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ± alÄ±m gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamamasÄ± halinde iptal edebileceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸ olmasÄ±, ardÄ±ndan akÅŸam saatlerinde Macron’un Elize SarayÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n gelecek yÄ±l için iptal edildiÄŸini duyurmasÄ± ikili arasÄ±nda güven ve iletiÅŸim sorunu olduÄŸu yorumlarÄ±na yol açtÄ±. Europe 1 radyosunun “SarÄ± Yelekliler: Macron-Philippe Ä°kilisi Krizde” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdiÄŸi haberde, bu tür konularda hiçbir ÅŸeyin tesadüf olmadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle Macron ile Philippe arasÄ±nda gerginlik olduÄŸu ifade edildi. Haberde ayrÄ±ca Philippe’in bu krizi iyi yönetemediÄŸi için siyasi olarak zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

GREV, BOYKOT VE EYLEMLER YAYILIYOR

‘SARI Yelekliler’den sonra birçok emekçi kesim ve gençler de eylemlere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ambulans çalÄ±ÅŸanlarÄ±, pazartesi günü Paris’te Ulusal Meclis yakÄ±nlarÄ±nda toplanmÄ±ÅŸ, “Devlet beni öldürdü” yazÄ±lÄ± pankartÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gösteride, “Macron istifa” sloganlarÄ± atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ÖÄŸrenciler de Macron ve hükümetin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto etmek için ülke genelindeki liselerde pazartesi gününden bu yana dersleri boykot eylemi yapÄ±yor. PerÅŸembe günü gösteriler nedeniyle ülke çapÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 280 lisede tamamen veya kÄ±smen eÄŸitime ara verildi. DiÄŸer yandan ülkenin en köklü polis sendikalarÄ±ndan Vigi, ‘SarÄ± Yelekliler’i desteklemek amacÄ±yla bugünden itibaren süresiz greve gidecek.

Ülkenin en büyük sendikalarÄ±ndan Genel Ä°ÅŸ Konfederasyonu (CGT) ve Ä°ÅŸçi Gücü’nün (FO) çaÄŸrÄ±sÄ±yla nakliye ÅŸirketleri de pazar akÅŸamÄ± itibarÄ±yla süresiz greve gidecek. CGT ile FO, ortak bir açÄ±klama yayÄ±mlayarak tÄ±pkÄ± SarÄ± Yelekliler gibi reel ücretleri korumaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na dikkat çekti. GeçmiÅŸte greve giden kamyoncular aynÄ± zamanda otoyollarÄ± kapatÄ±p yakÄ±t depolarÄ±nÄ± kuÅŸatmaya almÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

FotoÄŸraf: AA

FRANSA'DA 700'DEN FAZLA LÄ°SE ÖÄžRENCÄ°SÄ° GÖZALTINA ALINDI

Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve hükümetin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

FransÄ±z basÄ±nÄ±nÄ±n Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlere göre, ülke çapÄ±nda Macron ve hükümetin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla dün yapÄ±lan eylemlerde 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Dün 280 lisede tamamen veya kÄ±smen eÄŸitime ara verildi.

GözaltÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan hak ihlallerine iliÅŸkin bir görüntü ise ülke gündeminde tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. Videoda onlarca öÄŸrencinin diz üstüne çöktürüldüÄŸü ve etraflarÄ±nda silahlÄ± polislerin beklediÄŸi görülüyor.

VOUS ÊTES SÉRIEUX ?pic.twitter.com/nfj2Oahjn2 — Pierre Schydlowski (@PSchydlowski) 6 AralÄ±k 2018

AFP, görüntülerin iki otomobilin ÇarÅŸamba günü yanmakta olduÄŸu ve polisle çatÄ±ÅŸmalarÄ±n patlak verdiÄŸi Saint-Exupéry lisesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen olaylardan sonra çekildiÄŸini ifade etti.

ÖÄŸrenciler, pazartesiden beri ülkenin birçok kentinde eylemler düzenleyerek hükümeti protesto ediyor. ÖÄŸrenci sendikalarÄ± ise eylemlerin daha geniÅŸ katÄ±lÄ±mla süreceÄŸi mesajÄ±nÄ± vermiÅŸti.

EMEK GENÇLÄ°ÄžÄ°NDEN FRANSA Ä°LE DAYANIÅžMA ÇAÄžRISI

Emek GençliÄŸi, Fransa'da liselilerin hafta baÅŸÄ±ndan bu yana Emmanuel Macron yönetiminin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto ettiÄŸini ve 700'den fazla öÄŸrencinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak Türkiyeli gençleri eÅŸit ve ücretsiz eÄŸitim hakkÄ± için dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Emek GençliÄŸinin sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸöyle:

1) Fransa’da liseliler hafta baÅŸÄ±ndan beri öÄŸrenci sendikalarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Emmanuel Macron hükümetinin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto ediyor. Dün Fransa'da ülke genelinde düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

1) Fransa’da liseliler hafta baÅŸÄ±ndan beri öÄŸrenci sendikalarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Emmanuel Macron hükümetinin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto ediyor. Dün Fransa'da ülke genelinde düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. — Emek GençliÄŸi (@emekgencligi) 7 AralÄ±k 2018

2) EÅŸit ve parasÄ±z eÄŸitim hakkÄ± ve eÄŸitime yönelik bütçe kesintilerinin son bulmasÄ±nÄ± isteyen Fransa’daki lise öÄŸrencilerinin talepleri, Türkiye’deki öÄŸrencilerin taleplerinden farklÄ± deÄŸil!

2) EÅŸit ve parasÄ±z eÄŸitim hakkÄ± ve eÄŸitime yönelik bütçe kesintilerinin son bulmasÄ±nÄ± isteyen Fransa’daki lise öÄŸrencilerinin talepleri, Türkiye’deki öÄŸrencilerin taleplerinden farksÄ±z deÄŸil! — Emek GençliÄŸi (@emekgencligi) 7 AralÄ±k 2018

3) Tüm Türkiye gençliÄŸini Fransa’daki liselilerle dayanÄ±ÅŸmaya eÅŸit ve ücretsiz eÄŸitim hakkÄ± için her alanda mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz!

3) Tüm Türkiye gençliÄŸini Fransa’daki liselilerle dayanÄ±ÅŸmaya eÅŸit ve ücretsiz eÄŸitim hakkÄ± için her alanda mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz! pic.twitter.com/NOjqRK8lNS — Emek GençliÄŸi (@emekgencligi) 7 AralÄ±k 2018

(DIÅž HABERLER)

Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ± 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in iptal edildi

Fransa'da polis 'SarÄ± Yelekliler' iÃ§in greve Ã§Ä±kacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 16:49

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