Fransa ve BelÃ§ika'da 'SarÄ± Yelekliler'in eyleminde yÃ¼zlerce gÃ¶zaltÄ±

Fransa merkezli ‘Sarı Yelekliler’ eylemleri sürüyor. Fransa ve Belçika'da yüzlerce kişi gözaltına alındı. Eylemlere biber gazlı saldırı gerçekleşti.

Fransa’da 17 Kasım’da başlayan ve birçok emekçi kesimle gençleri de saran ‘Sarı Yelekliler’ eylemlerine bugün de devam ediyor.

575'i Paris'te 700'ü aşkın kişinin polis tarafından durdurulduğu, toplam 361 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Polis, eyleme katılanların toplam sayısını 31 bin olarak verdi. Geçen hafta bu sayı 36 bin olarak açıklanmıştı.

Polis, Paris'te Şanzelize Caddesi'nde toplanmak isteyenlere biber gazıyla saldırdı. Eylemlerin bir başka adresi Belçika'nın başkenti Brüksel'de de şehir merkezinde toplananlar biber gazlı saldırıyla dağıtıldı. Belçika'da yaklaşık 100 kişi, Hollanda'da ise 2 kişi gözaltına alındı.

Hükümetin bütün çağrılarına rağmen ‘Sarı Yelekliler’ bugün başta başkent Paris’te olmak üzere ülke genelinde sokaklara döküldü.

Sarı Yelekliler, Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs- Elysees (Şanzelize) Caddesi'ne gelirken burada "Macron istifa" sloganları atıldı. Ancak polis burada biber gazıyla saldırdı.

Gün boyunca Haussmann ve kentin merkezindeki diğer büyük bulvarlarda toplananlara biber gazı ve tazyikli suyla saldırılar gerçekleştirildi.

Eylemlerde en çok öne çıkan slogan "Macron istifa" olurken turistlik merkezlerde sadece Sarı Yelekliler var, toplu taşıma araçları çalışmıyor, ve sokaklar polis barikatları ile dolu.

Fransa polisi tarafından yapılan açıklamada ülkenin başka kentlerinden Paris'e gelmek isteyen çok sayıda 'Sarı Yelekli'nin trenlere binmesinin engellendiği belirtildi.

Eylemler öncesi Şanzelize Caddesi'nde esnaf, iş yerlerinin vitrin ve girişlerini metal ve tahta plakalarla kapattı. Buranın yakınlarındaki müzeler de kapatıldı. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi. Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi ve Zafer Takı nedeniyle ziyarete kapalı. Paris'teki eylemler nedeniyle çok sayıda metro hattı durdurulurken, Şanzelize çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapalı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe eylemle ilgili, “Protesto için değil yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız” açıklaması yaparken Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise ‘Sarı Yelekliler’in eylem yapma hakkı olduğunu belirterek, eyleme destek verdi.

Bu arada Elabe araştırma şirketinin anketine göre, Fransızların yüzde 78’i Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un duyurduğu önlemlerin ‘Sarı Yelekliler’in taleplerini karşılamaya yetmediği görüşünde. Diğer bir ankete göre de bir önceki ay yüzde 21 olan Macron’a halk desteği, gösteriler sırasında 3 puan azalarak yüzde 18 ile “en düşük halk desteği” seviyesine geriledi. Buna göre, Macron’un ‘Sarı Yelekliler’i ikna edebilmesi zor görünüyor. Ayrıca göstericilerin eylemlerini uzun süre daha devam ettirmeye kararlı olduğu belirtiliyor.

Sarı Yelekliler eylemleri sırasında TRT muhabirine tepki gösteren bir Türkiyeli, "Kendi ülkelerinde hiçbir gösteriyi vermeyen, hiçbir işçi ölümünü haber yapmayan TRT, Fransa'yı haber yapıyor. Macron da gidecek, Tayyip de gidecek, siz de gideceksiniz" dedi.

The Guardian'dan Angelique Chrisafis'e konuşan 'Sarı Yelekli'lerden 70 yaşındaki Dan Lodi, "1968 Mayısında üç hafta boyunca Paris barikatlarındaydım. O zaman 20 yaşındaydım, şimdi 70 yaşında bir Sarı Yelekliyim" dedi.

Lodi'nin kullandığı ifadeler şöyle:

* Fransa'da 1789'dan beri devrimler yaşıyoruz. Kraldan kurtulduk ama hala mücadele ediyoruz çünkü halen zenginler iktidarda ve eşitsizlik sürüyor.

* '68'de herkes arkamızdaydı. Ekonomiyi Fransa tarihinin en büyük greviyle felç ettik. Şimdi de herkesin eylemlere katılmasını sağlamalıyız. Hükümet için küçük vaatler yeterli olmaz, ekonomik politikalarını gözden geçirmeliler.

* Şiddete karşıyım, biber gazından uzak duruyorum. Ancak bazı insanları da anlıyorum. Mayıs 1968'de hükümetin bizi taşları kaldırıp atmaya başlayınca dinlediğini düşünüyorlar. Keşke hükümet, barışçıl göstericileri dinlese.

*Emekli maaşım eridi, çünkü Macron, emeklilerin üzerindeki vergi yükünü artırdı. Çocuklarım ay sonunu getiremiyor. 20 yaşındaki torunum da burada çünkü bilgi teknolojileri eğitimi almasına rağmen kendine bir gelecek göremiyor. Hükümet, onları dinlemeye başlamalı.

