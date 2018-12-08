FotoÄŸraf: Eren Araman/EVRENSEL
Fransa ve BelÃ§ika'da 'SarÄ± Yelekliler'in eyleminde yÃ¼zlerce gÃ¶zaltÄ±
Fransa merkezli â€˜SarÄ± Yeleklilerâ€™ eylemleri sÃ¼rÃ¼yor. Fransa ve BelÃ§ika'da yÃ¼zlerce kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Eylemlere biber gazlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti.
Eren ARAMAN
Paris
Fransa’da 17 KasÄ±m’da baÅŸlayan ve birçok emekçi kesimle gençleri de saran ‘SarÄ± Yelekliler’ eylemlerine bugün de devam ediyor.
575'i Paris'te 700'ü aÅŸkÄ±n kiÅŸinin polis tarafÄ±ndan durdurulduÄŸu, toplam 361 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Polis, eyleme katÄ±lanlarÄ±n toplam sayÄ±sÄ±nÄ± 31 bin olarak verdi. Geçen hafta bu sayÄ± 36 bin olarak açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Polis, Paris'te Åžanzelize Caddesi'nde toplanmak isteyenlere biber gazÄ±yla saldÄ±rdÄ±. Eylemlerin bir baÅŸka adresi Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'de de ÅŸehir merkezinde toplananlar biber gazlÄ± saldÄ±rÄ±yla daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Belçika'da yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸi, Hollanda'da ise 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
HALK CUMARTESÄ°YÄ° SARIYA BOYAMAK Ä°ÇÄ°N TOPLANDI
Hükümetin bütün çaÄŸrÄ±larÄ±na raÄŸmen ‘SarÄ± Yelekliler’ bugün baÅŸta baÅŸkent Paris’te olmak üzere ülke genelinde sokaklara döküldü.
SarÄ± Yelekliler, Paris'in sembolleri arasÄ±nda yer alan Champs- Elysees (Åžanzelize) Caddesi'ne gelirken burada "Macron istifa" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. Ancak polis burada biber gazÄ±yla saldÄ±rdÄ±.
Gün boyunca Haussmann ve kentin merkezindeki diÄŸer büyük bulvarlarda toplananlara biber gazÄ± ve tazyikli suyla saldÄ±rÄ±lar gerçekleÅŸtirildi.
Eylemlerde en çok öne çÄ±kan slogan "Macron istifa" olurken turistlik merkezlerde sadece SarÄ± Yelekliler var, toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ± çalÄ±ÅŸmÄ±yor, ve sokaklar polis barikatlarÄ± ile dolu.
Fransa polisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ülkenin baÅŸka kentlerinden Paris'e gelmek isteyen çok sayÄ±da 'SarÄ± Yelekli'nin trenlere binmesinin engellendiÄŸi belirtildi.
PARÄ°S'TE HAYAT DURDU
Eylemler öncesi Åžanzelize Caddesi'nde esnaf, iÅŸ yerlerinin vitrin ve giriÅŸlerini metal ve tahta plakalarla kapattÄ±. BuranÄ±n yakÄ±nlarÄ±ndaki müzeler de kapatÄ±ldÄ±. Benzer ÅŸekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarÄ±ndaki programlar da iptal edildi.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasÄ±nda baÅŸkentte oynanmasÄ± planlanan karÅŸÄ±laÅŸma da ertelendi. Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi ve Zafer TakÄ± nedeniyle ziyarete kapalÄ±. Paris'teki eylemler nedeniyle çok sayÄ±da metro hattÄ± durdurulurken, Åžanzelize çevresindeki birçok yol ve cadde trafiÄŸe kapalÄ±.
PARÄ°S BELEDÄ°YE BAÅžKANINDAN DESTEK
Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe eylemle ilgili, “Protesto için deÄŸil yok etmek için gelen insanlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z” açÄ±klamasÄ± yaparken Paris Belediye BaÅŸkanÄ± Anne Hidalgo ise ‘SarÄ± Yelekliler’in eylem yapma hakkÄ± olduÄŸunu belirterek, eyleme destek verdi.
Bu arada Elabe araÅŸtÄ±rma ÅŸirketinin anketine göre, FransÄ±zlarÄ±n yüzde 78’i CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’un duyurduÄŸu önlemlerin ‘SarÄ± Yelekliler’in taleplerini karÅŸÄ±lamaya yetmediÄŸi görüÅŸünde. DiÄŸer bir ankete göre de bir önceki ay yüzde 21 olan Macron’a halk desteÄŸi, gösteriler sÄ±rasÄ±nda 3 puan azalarak yüzde 18 ile “en düÅŸük halk desteÄŸi” seviyesine geriledi. Buna göre, Macron’un ‘SarÄ± Yelekliler’i ikna edebilmesi zor görünüyor. AyrÄ±ca göstericilerin eylemlerini uzun süre daha devam ettirmeye kararlÄ± olduÄŸu belirtiliyor.
'MACRON DA GÄ°DECEK, TAYYÄ°P DE GÄ°DECEK'
SarÄ± Yelekliler eylemleri sÄ±rasÄ±nda TRT muhabirine tepki gösteren bir Türkiyeli, "Kendi ülkelerinde hiçbir gösteriyi vermeyen, hiçbir iÅŸçi ölümünü haber yapmayan TRT, Fransa'yÄ± haber yapÄ±yor. Macron da gidecek, Tayyip de gidecek, siz de gideceksiniz" dedi.
Gezi eylemcilerini, Berkin'i, Ali Ä°smail'i terörist gösteren, @Direnisnsimgesi Flormar, @cargilliscikom direniÅŸini görmezden gelen @trt, Fransa'da #SarÄ±Yelekliler 'i haber yapmak isterken SYKP'liler tarafÄ±ndan Åžanzeli'de teÅŸhir edildi. Ä°ÅŸçi düÅŸmanÄ± Macron da gidecek Tayyip de! pic.twitter.com/LjyxRlI2DP— SYKP Avrupa (@sykp_avrupa) 8 AralÄ±k 2018
EMEP: SarÄ± Yelekliler hak, onur ve adalet iÃ§in mÃ¼cadele ediyor
'68'DE BARÄ°KATLARDAYDIM, BUGÜN DE SARI YELEKLÄ°YÄ°M'
The Guardian'dan Angelique Chrisafis'e konuÅŸan 'SarÄ± Yelekli'lerden 70 yaÅŸÄ±ndaki Dan Lodi, "1968 MayÄ±sÄ±nda üç hafta boyunca Paris barikatlarÄ±ndaydÄ±m. O zaman 20 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m, ÅŸimdi 70 yaÅŸÄ±nda bir SarÄ± Yelekliyim" dedi.
Lodi'nin kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler ÅŸöyle:
* Fransa'da 1789'dan beri devrimler yaÅŸÄ±yoruz. Kraldan kurtulduk ama hala mücadele ediyoruz çünkü halen zenginler iktidarda ve eÅŸitsizlik sürüyor.
* '68'de herkes arkamÄ±zdaydÄ±. Ekonomiyi Fransa tarihinin en büyük greviyle felç ettik. Åžimdi de herkesin eylemlere katÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Hükümet için küçük vaatler yeterli olmaz, ekonomik politikalarÄ±nÄ± gözden geçirmeliler.
* Åžiddete karÅŸÄ±yÄ±m, biber gazÄ±ndan uzak duruyorum. Ancak bazÄ± insanlarÄ± da anlÄ±yorum. MayÄ±s 1968'de hükümetin bizi taÅŸlarÄ± kaldÄ±rÄ±p atmaya baÅŸlayÄ±nca dinlediÄŸini düÅŸünüyorlar. KeÅŸke hükümet, barÄ±ÅŸçÄ±l göstericileri dinlese.
*Emekli maaÅŸÄ±m eridi, çünkü Macron, emeklilerin üzerindeki vergi yükünü artÄ±rdÄ±. ÇocuklarÄ±m ay sonunu getiremiyor. 20 yaÅŸÄ±ndaki torunum da burada çünkü bilgi teknolojileri eÄŸitimi almasÄ±na raÄŸmen kendine bir gelecek göremiyor. Hükümet, onlarÄ± dinlemeye baÅŸlamalÄ±.
Dan Lodi, 70, a Corsican retired furniture salesman, lives in the Paris banlieue. He has come to Paris every Saturday since the gilets janues demos began.— Angelique Chrisafis (@achrisafis) 8 AralÄ±k 2018
“I was on the May 1968 barricades in Paris for three weeks when I was 20 and now I’m a gilet jaune aged 70," he said. 1/5 pic.twitter.com/y3FZx7QPOu
TALEPLERÄ°MÄ°ZÄ°N TAMAMI KARÅžILANMALI
‘SarÄ± Yelekliler’in Paris Koordinatörü Thierry Paul Valette, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “AkaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n 2019 için iptal edilmesi tatmin edici bir önlem deÄŸil çünkü taleplerimizin hepsini karÅŸÄ±lamÄ±yor. AyrÄ±ca bu önlem tansiyonu düÅŸürmeye yetmiyor” dedi.
‘SarÄ± Yelekliler’in maaÅŸlarÄ±n iyileÅŸtirilmesi gibi birçok talepleri olduÄŸunu vurgulayan Valette, Macron’un da ‘SarÄ± Yelekliler’e hitaben konuÅŸma yapmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Valette, “Taleplerimizin tamamÄ± yerine getirilene kadar gösterilere devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.
Ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesinin önemli olduÄŸuna dikkati çeken Valette, Macron’un sorumluluklarÄ±nÄ±n gereÄŸini yerine getirmesi, halkÄ±n isteklerine ve sorunlarÄ±na karÅŸÄ± duyarlÄ± olmasÄ±nÄ±n önemini vurguladÄ±.
HAKLARIMIZI Ä°STÄ°YORUZ
Euronews’e konuÅŸan bir ‘SarÄ± Yelekliler’ sözcüsü de, eylemlerin artÄ±k benzin zamlarÄ±yla ilgili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yeni bir döneme girilmesi gerektiÄŸini düÅŸündüklerini söyledi.
YaklaÅŸÄ±k 150 bin kiÅŸinin üye olduÄŸu bir Facebook grubunun yöneticisi olan Leila, insanlarÄ±n adaletsizlik hissettiÄŸini söyleyerek, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetkilerinin artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± “BeÅŸinci Cumhuriyet” döneminin bittiÄŸini ve yeni bir dönemin baÅŸlamasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
Fransa’da 1958’de Charles de Gaulle önderliÄŸinde kabul edilen ve cumhurbaÅŸkanÄ±na büyük yetkiler veren anayasa, ‘BeÅŸinci Cumhuriyet’ olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor.
Leila, “ArtÄ±k yetti. ÖzgürlüÄŸümüze ve haklarÄ±mÄ±za kavuÅŸmak istiyoruz. Ellerimizde ve ayaklarÄ±mÄ±zdaki prangalardan sÄ±kÄ±ldÄ±k” ifadelerini kullandÄ±.
Leila, hareket içerisindeki dinamikleri, “Ä°lk defa aramÄ±zda kardeÅŸlik hissediyoruz. Uzun süredir hep berabermiÅŸiz gibi. Kimin hangi partiye oy verdiÄŸi önemli deÄŸil, hepimiz aynÄ± ÅŸeyi hissediyoruz ve gücümüzü geri istiyoruz” ifadeleriyle açÄ±kladÄ±.
BELÇÄ°KA'DA YAKLAÅžIK 100 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINDA
Belçika'da "SarÄ± Yelekliler", Fransa'ya giden otoyolu kapatÄ±rken, polis baÅŸkent Brüksel'de yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.
Ülkedeki ekonomik koÅŸullarÄ± ve akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ± protesto eden "sarÄ± yelekliler", Belçika-Fransa arasÄ±ndaki E-40 otoyoluna set çekerek trafiÄŸe kapattÄ±.
Avrupa BirliÄŸi (AB) kurumlarÄ±na ve NATO'ya ev sahipliÄŸi yapan baÅŸkent Brüksel'de "sarÄ± yeleklilerin" gösterileri baÅŸlamadan önce polis 50 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.
Brüksel polisi sözcüsü Ilse Van de Keere, Brüksel merkez tren istasyonu ve AB kurumlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Schuman bölgesinde 50'ye yakÄ±n kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Brüksel polisi, ÅŸehir merkezi, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin bulunduÄŸu Schuman bölgesinde yoÄŸun güvenlik önlemi alÄ±rken, binalarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda bulunan sokaklarÄ±n giriÅŸlerini dikenli tellerle çevirdi.
ÖÄŸlen saatlerinde Brüksel ÅŸehir merkezinde toplanan "sarÄ± yeleklilere" polis saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸti. YaklaÅŸÄ±k 400 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde BaÅŸbakan Charles Michel'in istifasÄ± istendi.
Hollanda'da Parlamento binasÄ± önünde 100 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir eylem düzenlenirken Amsterdam'Ä±n merkezinde 2 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
FRANSIZ BASININDA PROVOKATÄ°F Ä°DDÄ°ALAR
Fransa’nÄ±n ana akÄ±m gazetelerinden Le Figaro, FransÄ±z makamlarÄ±nÄ±n ‘SarÄ± Yelekliler’in bir ‘darbe’ giriÅŸiminde bulunacaklarÄ±ndan korktuÄŸunu yazdÄ±. Fransa hükümetinden bir kaynak, gazeteye “Bunlar darbecidir, bu bir darbe giriÅŸimidir” dedi. Gazete, bakanlÄ±klardan birinin personelinin hafta sonu iÅŸ yerinde bulunmamalarÄ± yönünde talimat aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
HÜKÜMET SÖZCÜSÜNDEN 'HÜKÜMETÄ° DEVÄ°RMEK Ä°STÄ°YORLAR' Ä°DDÄ°ASI
Bir açÄ±klama da Fransa hükümeti sözcüsü Benjamin Griveaux’dan geldi. Le Parisien gazetesine konuÅŸan Griveaux, “SarÄ± Yelekliler”in cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikame ettiÄŸi Elysee SarayÄ±'na yürüme planÄ±nÄ± ne amaçlÄ±yor olabilecekleri sorusu üzerine ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bu kesinlikle organize. Politize ve radikal unsurlar bu hareketi kullanÄ±lacak bir araca dönüÅŸtürmek istiyor. Hükümeti devirmek istiyorlar." Eylem sÄ±rasÄ±nda ateÅŸli silahlarÄ±n yasadÄ±ÅŸÄ± biçimde daÄŸÄ±tÄ±labileceÄŸini iddia eden Griveaux, "SarÄ± Yelekliler"e "Bundan sonraki eylemlere katÄ±lmayÄ±n" dedi.
‘SARI YELEKLÄ°LER’Ä°N TALEPLERÄ° NELER?
‘SARI Yelekliler’in, küçük ÅŸehir ve kasabalardaki esnaflarÄ± destekleyici önlemler alÄ±nmasÄ±, emeklilik maaÅŸlarÄ±n 1200 avronun altÄ±nda olmamasÄ±, büyük ÅŸirketlerin vergilerini ödemesi, iÅŸsiz olanlar için iÅŸ imkanlarÄ± saÄŸlanmasÄ±, gaz ve elektrik fiyatlarÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi, emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n 60 olmasÄ±, referandumun anayasaya girmesi ve ÅŸehir merkezlerinde ev kiralarÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi gibi birçok talebi mevcut.
MUHALEFETTEN GENSORU HAZIRLIÄžI
FRANSA’da meclisteki sol partiler de, ‘SarÄ± Yelekliler’in protestolarÄ± hakkÄ±nda pazartesi günü Ulusal Meclise gensoru önergesi sunacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. FransÄ±z hükümetini protestolarla ilgili süreci iyi yönetememekle suçlayan Sosyalist Parti (PS), aÅŸÄ±rÄ± solcu Boyun EÄŸmeyen Fransa hareketi (LFI) ve Fransa Komünist Partisi (PCF), bu gösteriler hakkÄ±nda pazartesi Ulusal Meclise gensoru önergesi sunacaklarÄ±nÄ± belirtti. LFI’lÄ± Milletvekili Ugo Bernalicis, hükümetin bu sorunu yönetemediÄŸini, bu nedenle bir çözüm bulabilmek için gensoru önergesini Meclise sunacaklarÄ±nÄ± kaydetti. Söz konusu gensoru önergesinin Ulusal Mecliste görüÅŸülebilmesi için 58 milletvekilinin imzasÄ± gerekiyor.
HÜKÜMET Ä°ÇÄ°NDE KRÄ°Z
FRANSA basÄ±nÄ±, ‘SarÄ± Yelekliler’in Macron ile BaÅŸbakan Philippe arasÄ±nda sorunlara neden olduÄŸunu yazdÄ±. BasÄ±nda, Philippe’in dün Senatoda akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ± alÄ±m gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamamasÄ± halinde iptal edebileceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸ olmasÄ±, ardÄ±ndan akÅŸam saatlerinde Macron’un Elize SarayÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n gelecek yÄ±l için iptal edildiÄŸini duyurmasÄ± ikili arasÄ±nda güven ve iletiÅŸim sorunu olduÄŸu yorumlarÄ±na yol açtÄ±. Europe 1 radyosunun “SarÄ± Yelekliler: Macron-Philippe Ä°kilisi Krizde” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdiÄŸi haberde, bu tür konularda hiçbir ÅŸeyin tesadüf olmadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle Macron ile Philippe arasÄ±nda gerginlik olduÄŸu ifade edildi. Haberde ayrÄ±ca Philippe’in bu krizi iyi yönetemediÄŸi için siyasi olarak zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
GREV, BOYKOT VE EYLEMLER YAYILIYOR
‘SARI Yelekliler’den sonra birçok emekçi kesim ve gençler de eylemlere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ambulans çalÄ±ÅŸanlarÄ±, pazartesi günü Paris’te Ulusal Meclis yakÄ±nlarÄ±nda toplanmÄ±ÅŸ, “Devlet beni öldürdü” yazÄ±lÄ± pankartÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gösteride, “Macron istifa” sloganlarÄ± atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
ÖÄŸrenciler de Macron ve hükümetin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto etmek için ülke genelindeki liselerde pazartesi gününden bu yana dersleri boykot eylemi yapÄ±yor. PerÅŸembe günü gösteriler nedeniyle ülke çapÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 280 lisede tamamen veya kÄ±smen eÄŸitime ara verildi. DiÄŸer yandan ülkenin en köklü polis sendikalarÄ±ndan Vigi, ‘SarÄ± Yelekliler’i desteklemek amacÄ±yla bugünden itibaren süresiz greve gidecek.
Ülkenin en büyük sendikalarÄ±ndan Genel Ä°ÅŸ Konfederasyonu (CGT) ve Ä°ÅŸçi Gücü’nün (FO) çaÄŸrÄ±sÄ±yla nakliye ÅŸirketleri de pazar akÅŸamÄ± itibarÄ±yla süresiz greve gidecek. CGT ile FO, ortak bir açÄ±klama yayÄ±mlayarak tÄ±pkÄ± SarÄ± Yelekliler gibi reel ücretleri korumaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na dikkat çekti. GeçmiÅŸte greve giden kamyoncular aynÄ± zamanda otoyollarÄ± kapatÄ±p yakÄ±t depolarÄ±nÄ± kuÅŸatmaya almÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)
FRANSA'DA 700'DEN FAZLA LÄ°SE ÖÄžRENCÄ°SÄ° GÖZALTINA ALINDI
Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve hükümetin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
FransÄ±z basÄ±nÄ±nÄ±n Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlere göre, ülke çapÄ±nda Macron ve hükümetin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla dün yapÄ±lan eylemlerde 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Dün 280 lisede tamamen veya kÄ±smen eÄŸitime ara verildi.
GözaltÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan hak ihlallerine iliÅŸkin bir görüntü ise ülke gündeminde tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. Videoda onlarca öÄŸrencinin diz üstüne çöktürüldüÄŸü ve etraflarÄ±nda silahlÄ± polislerin beklediÄŸi görülüyor.
VOUS ÊTES SÉRIEUX ?pic.twitter.com/nfj2Oahjn2— Pierre Schydlowski (@PSchydlowski) 6 AralÄ±k 2018
AFP, görüntülerin iki otomobilin ÇarÅŸamba günü yanmakta olduÄŸu ve polisle çatÄ±ÅŸmalarÄ±n patlak verdiÄŸi Saint-Exupéry lisesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen olaylardan sonra çekildiÄŸini ifade etti.
ÖÄŸrenciler, pazartesiden beri ülkenin birçok kentinde eylemler düzenleyerek hükümeti protesto ediyor. ÖÄŸrenci sendikalarÄ± ise eylemlerin daha geniÅŸ katÄ±lÄ±mla süreceÄŸi mesajÄ±nÄ± vermiÅŸti.
EMEK GENÇLÄ°ÄžÄ°NDEN FRANSA Ä°LE DAYANIÅžMA ÇAÄžRISI
Emek GençliÄŸi, Fransa'da liselilerin hafta baÅŸÄ±ndan bu yana Emmanuel Macron yönetiminin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto ettiÄŸini ve 700'den fazla öÄŸrencinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak Türkiyeli gençleri eÅŸit ve ücretsiz eÄŸitim hakkÄ± için dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.
Emek GençliÄŸinin sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸöyle:
1) Fransa’da liseliler hafta baÅŸÄ±ndan beri öÄŸrenci sendikalarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Emmanuel Macron hükümetinin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto ediyor. Dün Fransa'da ülke genelinde düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
1) Fransa’da liseliler hafta baÅŸÄ±ndan beri öÄŸrenci sendikalarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Emmanuel Macron hükümetinin eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± protesto ediyor. Dün Fransa'da ülke genelinde düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda 700'den fazla lise öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.— Emek GençliÄŸi (@emekgencligi) 7 AralÄ±k 2018
2) EÅŸit ve parasÄ±z eÄŸitim hakkÄ± ve eÄŸitime yönelik bütçe kesintilerinin son bulmasÄ±nÄ± isteyen Fransa’daki lise öÄŸrencilerinin talepleri, Türkiye’deki öÄŸrencilerin taleplerinden farklÄ± deÄŸil!
2) EÅŸit ve parasÄ±z eÄŸitim hakkÄ± ve eÄŸitime yönelik bütçe kesintilerinin son bulmasÄ±nÄ± isteyen Fransa’daki lise öÄŸrencilerinin talepleri, Türkiye’deki öÄŸrencilerin taleplerinden farksÄ±z deÄŸil!— Emek GençliÄŸi (@emekgencligi) 7 AralÄ±k 2018
3) Tüm Türkiye gençliÄŸini Fransa’daki liselilerle dayanÄ±ÅŸmaya eÅŸit ve ücretsiz eÄŸitim hakkÄ± için her alanda mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz!
3) Tüm Türkiye gençliÄŸini Fransa’daki liselilerle dayanÄ±ÅŸmaya eÅŸit ve ücretsiz eÄŸitim hakkÄ± için her alanda mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz! pic.twitter.com/NOjqRK8lNS— Emek GençliÄŸi (@emekgencligi) 7 AralÄ±k 2018
(DIÅž HABERLER)
Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ± 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in iptal edildi
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 16:49
Fransa'da polis 'SarÄ± Yelekliler' iÃ§in greve Ã§Ä±kacak