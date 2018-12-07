Tezcan: 17 KasÄ±m'dan sonra sarÄ± yelek alan herkes terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisidir

Ekran görüntüleri, Fatih Tezcan'Ä±n 'Kemalist terör örgütü' ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± videodan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

Tezcan: 17 KasÄ±m'dan sonra sarÄ± yelek alan herkes terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisidir

    • 07 AralÄ±k 2018 07:57

    AKP'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen TV Yorumcusu Fatih Tezcan, 'TÃ¼rkiye'de 17 KasÄ±m'dan sonra sarÄ± yelek alan herkes terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisidir' dedi.

    Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ±na tepki olarak baÅŸlayan ve yayÄ±lan protestolarÄ±n simgesi haline gelen sarÄ± yeleklerde indirim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Fatih Tezcan, eylemlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 17 KasÄ±m tarihinden itibaren Türkiye'de bu yelekleri alan herkesin terör ÅŸüphelisi olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± ortaya attÄ±.

    Bir alÄ±ÅŸveriÅŸ sitesinin sarÄ± iÅŸ yeleklerinde indirim yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Tezcan, toplu alÄ±mlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek sosyal medya hesabÄ±ndan ÅŸu mesajÄ± payÅŸlaÅŸtÄ±:

    "SarÄ± yeleklerde yüzde 79 indirim yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve Türkiye'de çok miktarda alÄ±nmÄ±ÅŸ iddiasÄ± üzerine firma ile görüÅŸtüm, biz indirim yapmadÄ±k, hepsiburada yapmÄ±ÅŸ, diyorlar. Fark etmez. Fransa'da ilk eylem günü olan 17 KasÄ±m 2018'den sonra Türkiye'de sarÄ± yelek alan herkes terör ÅŸüphelisidir."

    Teczan ayrÄ±ca "DHKP/C’lilerin son 1 haftada 100’lerce yelek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia etti.

    Tezcan'Ä±n bu iddialarÄ± sosyal medyada hem tepki çekti, hem de alay konusu oldu.

    (HABER MERKEZÄ°)

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