Tezcan: 17 KasÄ±m'dan sonra sarÄ± yelek alan herkes terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisidir

AKP'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen TV Yorumcusu Fatih Tezcan, 'TÃ¼rkiye'de 17 KasÄ±m'dan sonra sarÄ± yelek alan herkes terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisidir' dedi.

Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ±na tepki olarak baÅŸlayan ve yayÄ±lan protestolarÄ±n simgesi haline gelen sarÄ± yeleklerde indirim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Fatih Tezcan, eylemlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 17 KasÄ±m tarihinden itibaren Türkiye'de bu yelekleri alan herkesin terör ÅŸüphelisi olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± ortaya attÄ±.

Bir alÄ±ÅŸveriÅŸ sitesinin sarÄ± iÅŸ yeleklerinde indirim yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Tezcan, toplu alÄ±mlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek sosyal medya hesabÄ±ndan ÅŸu mesajÄ± payÅŸlaÅŸtÄ±:

"SarÄ± yeleklerde yüzde 79 indirim yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve Türkiye'de çok miktarda alÄ±nmÄ±ÅŸ iddiasÄ± üzerine firma ile görüÅŸtüm, biz indirim yapmadÄ±k, hepsiburada yapmÄ±ÅŸ, diyorlar. Fark etmez. Fransa'da ilk eylem günü olan 17 KasÄ±m 2018'den sonra Türkiye'de sarÄ± yelek alan herkes terör ÅŸüphelisidir."

SarÄ± yeleklerde %79 indirim yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve Türkiye’de çok miktarda alÄ±nmÄ±ÅŸ” iddiasÄ± üzerine firma ile görüÅŸtüm, biz indirim yapmadÄ±k, hepsiburada yapmÄ±ÅŸ, diyorlar.

Fark etmez.

Fransa’da ilk eylem günü olan 17 KasÄ±m 2018’den sonra Türkiye’de sarÄ± yelek alan herkes Terör Åžüphelisidir! — Fâtih Tezcan (@fatihtezcan) 6 AralÄ±k 2018

Teczan ayrÄ±ca "DHKP/C’lilerin son 1 haftada 100’lerce yelek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia etti.

Tezcan'Ä±n bu iddialarÄ± sosyal medyada hem tepki çekti, hem de alay konusu oldu.

Fatih bey 3. HavalimanÄ± ÅŸantiyesinde 5.000 kiÅŸi var acil alalÄ±m. pic.twitter.com/ZDJT3Ms6tR — Öztürk Efendi (@oztrkefendi) 6 AralÄ±k 2018

%100 indirim varmÄ±ÅŸ. UmarÄ±m en kÄ±sa sürede giyersin pic.twitter.com/jI3seZTTk3 — Burcin (@taamlen) 6 AralÄ±k 2018

Her türlü itirazÄ± terör zannetmenin en süzme hali. Fransa hükümeti itirazlarÄ± kabul edip zamlarÄ± geri çekti. Bizim ak troller Fransa emniyeti adÄ±na bile muhbirlik yapmaya gönüllü:)) — MED (@Medariiftihar) 6 AralÄ±k 2018

Bu ÅŸantiyede bu yeleÄŸi giymezsen iÅŸten atarlar,ÅŸimdi bu insanlar emekçi mi yoksa senin dediÄŸin gibi”terör ÅŸüphelisi”mi?

Ä°nandÄ±ÄŸÄ±n tanrÄ± sana akÄ±l versin pic.twitter.com/8F5S91X16g — Eseyan (@Esebey3) 6 AralÄ±k 2018

(HABER MERKEZÄ°)

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