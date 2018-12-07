Yeni Åžafak insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ± hedef gÃ¶sterdi

Yeni Åžafak gazetesi Ä°HD Genel BaÅŸkanÄ± Ã–ztÃ¼rk TÃ¼rkdoÄŸan ile Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± GÃ¼lseren Yoleriâ€™yi hedef gÃ¶sterdi.

Hükümete yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Yeni Åžafak gazetesi Brüksel’de düzenlenen ve Türkiye’den insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Kürt KonferansÄ±nÄ± ‘Avrupa Parlamentosu’nda PKK ÅŸovu’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile verdi.

Habere birinci sayfasÄ±nda da yer veren Yeni Åžafak, Ä°HD Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan ile Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Gülseren Yoleri’yi terör destekçisi olmakla suçladÄ±. Habere iliÅŸkin birinci sayfada yer alan spotta “Avrupa Parlamentosu adeta teröristlerin toplanma mekanÄ± oldu. BaÅŸtan sona Türkiye düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lan konferansa teröristbaÅŸÄ± Öcalan’Ä±n avukatlarÄ± Mahmut Åžakar, Ä°brahim Bilmez ve PKK destekçileri Öztürk TürkdoÄŸan ile Gülseren Yoleri de çaÄŸrÄ±ldÄ±” ifadelerine yer verildi.

ToplantÄ±da konuÅŸmacÄ±larÄ±n Türkiye’deki insan haklarÄ± ihlallerine dikkat çektiÄŸi konuÅŸmalarÄ± ve Türkiye’nin hukuk devleti ilkesinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yönündeki eleÅŸtirileri de ‘iftira’ diye niteleyen Yeni Åžafak’Ä±n konferans için ‘sözde Kürt konferansÄ±’ ifadelerini kullanmasÄ± dikkat çekti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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