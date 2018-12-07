'Trump, Nauert'i BM Daimi TemsilciliÄŸine aday gÃ¶sterecek'

Donald Trump'Ä±n, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert'Ä± BM Daimi TemsiliÄŸine aday gÃ¶stereceÄŸi iddia edildi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert'Ä±n, BaÅŸkan Donald Trump tarafÄ±ndan "ABD'nin BM Daimi Temsilcisi" olarak aday gösterileceÄŸi iddia edildi.

Amerikan medyasÄ±nda yer alan ve üst düzey yetkililere dayandÄ±rÄ±lan haberlerde, Trump'Ä±n kÄ±sa sürede açÄ±klamayÄ± yapacaÄŸÄ± ileri sürüldü.

Nauert, aday gösterilip ABD Senatosu'nda onaylanmasÄ± durumunda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SözcülüÄŸü görevini bÄ±rakÄ±p Nikki Haley'nin yerini alacak.

Daha önce Amerikan Fox News kanalÄ±nda sunuculuk yapan Nauert, Trump yönetimi iÅŸbaÅŸÄ±na gelince DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SözcülüÄŸüne getirilmiÅŸti.

Trump'Ä±n kabinesinde çok az sayÄ±daki kadÄ±nlardan biri olan Nikki Haley, 9 Ekim'deki açÄ±klamasÄ±nda BM Daimi TemsilciliÄŸi görevinden istifa edeceÄŸini duyurmuÅŸtu. Haley'nin yÄ±l sonuna kadar görevini sürdüreceÄŸi bildirilmiÅŸti. (Washington/AA)

ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley yÄ±l sonunda bÄ±rakÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 07:52

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