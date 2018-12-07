Time Warner Center'daki bomba alarmÄ± sona erdi

Polis, bomba ihbarÄ± nedeniyle tahliye edilen CNN'in New York ofisinin de bulunduÄŸu Times Warner Center binasÄ±nda tehlikenin geÃ§tiÄŸini duyurdu.

Bomba ihbarÄ± nedeniyle tahliye edilen CNN'in New York ofisinin bulunduÄŸu Time Warner Center binasÄ±nda tehlikenin geçtiÄŸi ve durumun normale döndüÄŸü bildirildi.

New York Polis DepartmanÄ±ndan (NYPD) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Time Warner Center'daki tehlikenin geçtiÄŸini duyuruldu.

Polis, bomba ihbarÄ± nedeniyle trafiÄŸe kapatÄ±lan 58. sokaÄŸÄ±n da hem yaya hem araç trafiÄŸine açÄ±larak, durumun normale döndüÄŸünü kaydetti.

ABD'nin en büyük yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±ndan CNN'in New York ofisinin bulunduÄŸu Time Warner Center binasÄ±, bomba ihbarÄ± nedeniyle boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Don Lemon'un sunduÄŸu "CNN Tonight" adlÄ± programÄ±n canlÄ± yayÄ±nda olduÄŸu anlarda binada yangÄ±n alarmÄ± çalmasÄ± sonucunda kanal canlÄ± yayÄ±nÄ± durdurup bant yayÄ±nÄ±na geçmiÅŸti.

BinanÄ±n tahliye edilmesinden kÄ±sa süre önce ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Yalan haberler-HalkÄ±n düÅŸmanÄ±" ÅŸeklindeki Twitter paylaÅŸÄ±mÄ± tepki toplamÄ±ÅŸtÄ±.

EKÄ°M AYINDA DA ÅžÜPHELÄ° PAKETLER GÖNDERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

ABD'de geçen ay yapÄ±lan ara seçimler öncesi, ekim ayÄ±nda eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama ve eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton da dahil olmak üzere birçok Demokrat Partili ismin adreslerine içinde "boru bombasÄ±" adÄ± verilen bir düzenek bulunan paketler gönderilmiÅŸti.

Söz konusu paketlerin adreslerinden birisi de CNN'in New York ofisi olmuÅŸ, bina bomba alarmÄ± nedeniyle tahliye edilmiÅŸti.

Paketleri gönderdiÄŸi belirlenen 56 yaÅŸÄ±ndaki Cesar Altieri Sayoc, cuma günü Florida'da gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Cumhuriyetçi Parti'nin resmi üyesi olan Sayoc'un sosyal medya hesaplarÄ±nda Donald Trump yanlÄ±sÄ± mesajlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra liberallere karÅŸÄ± komplo teorilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti. (New York/AA)

CNN'e yine ÅŸÃ¼pheli paket gÃ¶nderildi

ABDâ€™de alarm: Clinton ve Obama'ya patlayÄ±cÄ± bulunan paket yollandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 08:49

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