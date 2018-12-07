Urfaâ€™da siyasetÃ§ilerin evlerine polis baskÄ±nÄ±

Urfaâ€™da HDP ve DBPâ€™lilerin evlerine polis baskÄ±nÄ± dÃ¼zenlendi; 40â€™a yakÄ±n kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Urfa’da HDP ve DBP’lilerin evlerine polis baskÄ±nÄ± düzenlendi; 40’a yakÄ±n kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

HDP Urfa Ä°l Örgütü binasÄ±nda, 30 Ocak 2018’den bu yana tutuklu olan ve 30 gündür açlÄ±k grevinde olan HDP Milletvekili Leyla Güven’e destek amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan 3 günlük açlÄ±k grevinin bitmesinin ardÄ±ndan polis baskÄ±n düzenledi.

BarÄ±ÅŸ Annesi Hadle OÄŸur ve DBP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Bekir Karakeçili ile Celalettin Erkmen’in evlerine yapÄ±lan polis baskÄ±nÄ± ile gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. HDP’li Aliye KÄ±zÄ±ldamar ile DBP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Sema AiÅŸeoÄŸlunun evlerine giden polis KÄ±zÄ±ldamar ile AiÅŸeoÄŸlun’u evlerinde bulamadÄ±. Polisin KÄ±zÄ±ldamar ve AiÅŸeoÄŸlu’yu evlerinin önünde beklediÄŸi öÄŸrenildi. GözaltÄ±larÄ±n gerekçesi öÄŸrenilemezken, gözaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸi belirtildi.

Öte yandan öÄŸlen saatlerinde HDP il binasÄ±nda yapÄ±lan baskÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 38 kiÅŸinin evlerinin de tek tek basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, evlerin kapÄ±larÄ±nÄ±n koçbaÅŸÄ± ile kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve evlerde aramalarÄ±n olduÄŸu öÄŸrenildi. (Urfa/MA)

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