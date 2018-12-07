SavcÄ±lÄ±k, Hakan Atilla'ya karÅŸÄ± temyiz baÅŸvurusunu geri Ã§ekti

New York GÃ¼ney BÃ¶lgesi BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Mehmet Hakan Atillaâ€™nÄ±n cezasÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi temyiz baÅŸvurusundan vazgeÃ§ti.

New York Güney Bölgesi BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Ä°ran'a yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmekten suçlu bulunan Halk BankasÄ± eski genel müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla’nÄ±n cezasÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi temyiz baÅŸvurusundan vazgeçti.

Mahkemenin Atilla'ya verdiÄŸi hapis cezasÄ±nÄ±n az olduÄŸu gerekçesiyle kararÄ± temyize götüren savcÄ±lÄ±k, baÅŸvurusundan vazgeçti. Mahkeme savcÄ±lÄ±ktan temyiz baÅŸvurusunun gerekçelerini 6 AralÄ±k'a kadar sunmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. Dün temyiz talebine gerekçeli baÅŸvurusunu sunmasÄ± beklenen savcÄ±lÄ±k, bu kararÄ±ndan vazgeçerek Hakan Atilla’nÄ±n cezasÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi temyiz baÅŸvurusunu geri çekti.

Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suçlu bulunarak 32 ay hapis cezasÄ± alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararÄ±nÄ± temyize götürmüÅŸ, aÄŸustos ayÄ±nda ise avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla masum olduÄŸu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 07:35

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