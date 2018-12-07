BM ABD'nin Hamas'Ä±n kÄ±nanmasÄ±nÄ± istediÄŸi karar tasarÄ±sÄ±nÄ± reddetti

ABD'nin Hamas'Ä±n kÄ±nanmasÄ±nÄ± isteyen ve iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mden bahsetmeyen karar tasarÄ±sÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulunda reddedildi.

ABD'nin Hamas'Ä±n kÄ±nanmasÄ±nÄ± isteyen ve Ä°srail ve Filistin'i de içeren bir çözümden bahsetmeyen karar tasarÄ±sÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulunda reddedildi.

ABD'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tasarÄ± 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda görüÅŸüldü. TasarÄ± oylanmadan önce oylama yöntemlerinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BM Genel Kurulu'nda ABD, tasarÄ±nÄ±n 3'te 2 çoÄŸunluk yerine basit çoÄŸunlukla kabul edilmesini talep etti ancak ABD'nin oylamaya sunulan bu talebi kabul görmedi.

AA'nÄ±n haberine göre ABD'nin BM Genel Kurulu'na getirdiÄŸi tasarÄ±ya 87 ülke destek verirken, 57 ülke karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±, 33 ülke ise çekimser kaldÄ±. ABD'nin Hamas'Ä±n kÄ±nanmasÄ±nÄ± isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarÄ±sÄ±, BM Genel Kurulu'nda gerekli destek görmediÄŸi için kabul edilmedi.

Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ±ndan hiçbir ÅŸekilde bahsedilmeyen ABD'nin tek taraflÄ± tasarÄ±sÄ±nda ''Hamas ve Filistin Ä°slami Cihad hareketi de dahil diÄŸer militan gruplarÄ±n provokatif tüm eylemlerine ve ÅŸiddet olaylarÄ±na son vermesi'' ifadeleri yer alÄ±yordu. TasarÄ±da ''Hamas'Ä±n kaynaklarÄ± sivil halkÄ±n ihtiyaçlarÄ± yerine askeri altyapÄ± için kullanmasÄ±'' da kÄ±nanÄ±yordu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylama öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Hamas'Ä±n eylemlerinin kÄ±nanmasÄ± gerektiÄŸini savundu ve tasarÄ±ya destek istedi. BM'yi Ä°srail'e karÅŸÄ± ön yargÄ±lÄ± ve düÅŸmanca bir tavÄ±r sergilemekle suçlayan Haley, ''Filistin halkÄ±na da zarar veren terör örgütüne destek verecek kadar mÄ± nefret ediyorsunuz Ä°srail'den?'' dedi.

BM Genel Kurulu kararlarÄ± "tavsiye" niteliÄŸinde olmasÄ±na ve yasal baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmamasÄ±na raÄŸmen uluslararasÄ± arenada siyasi aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle önemseniyor. (HABER MERKEZÄ°)

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