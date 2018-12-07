Yunanistan'da Grigoropulos iÃ§in yapÄ±lan eylemlere polis saldÄ±rÄ±sÄ±

Yunanistan'da 16 yaÅŸÄ±ndaki Grigoropulos'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde dÃ¼zenlenen eylemlerde 1 kiÅŸi yaralandÄ±, 37 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da 16 yaÅŸÄ±ndaki Aleksandros Grigoropulos'un polis kurÅŸunuyla yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesinin 10. yÄ±lÄ± nedeniyle düzenlenen eylemlerde polis ile eylemciler arasÄ±nda yaÅŸanan olaylarda 1 kiÅŸi yaralandÄ±, gözaltÄ±na alÄ±nan 37 kiÅŸiden 1'i tutuklandÄ±.

ÖÄŸrenci derneklerin çaÄŸrÄ±sÄ±yla düzenlenen yürüyüÅŸün ardÄ±ndan çÄ±kan çatÄ±ÅŸmalarda polis, göz yaÅŸartÄ±cÄ± gaz, ses bombalarÄ± ve tazyikli suyla kitleye müdahale etti. ÇÄ±kan olaylarda baÅŸkentte ÅŸimdiye kadar 30 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Eksarhia semtinde barikatlar kurarak kapatan eylemciler ile polis arasÄ±nda çÄ±kan olaylarda yaralanan 1 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Eylemlere karÅŸÄ± olaÄŸanüstü güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. Polis helikopterleri ve insansÄ±z hava araçlarÄ± gün boyunca gözetleme yaptÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 polisin görev yaptÄ±ÄŸÄ± gösteriler nedeniyle kent merkezindeki yollar saatlerce kapalÄ± kaldÄ±.

Selanik'teki yapÄ±lan eylemlerde ise gözaltÄ±na alÄ±nan 7 kiÅŸiden 1'i tutuklandÄ±. Öte yandan, olaylar sÄ±rasÄ±nda metro ÅŸantiyesinde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°nÅŸaat alanÄ±na gönderilen itfaiye ekiplerinin yangÄ±na müdahale etti.

6 AralÄ±k 2008 yÄ±lÄ±nda Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina’nÄ±n Eksarhia bölgesinde E. Korkoneas adlÄ± polis gençlere ateÅŸ etmiÅŸ, kurÅŸunlardan biri Aleksandros Grigoropulos’un kalbine saplanmÄ±ÅŸtÄ±. Genç öÄŸrencinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi üzerine Atina baÅŸta olmak üzere bütün ülkede büyük protesto gösterileri düzenlenmiÅŸti. Grigoropulos'a kasÄ±tlÄ± olarak ateÅŸ ettiÄŸi belirlenen polislerden biri müebbet, diÄŸeri de 10 yÄ±l hapse mahkum edilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net