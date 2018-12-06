Abonelik sÃ¶zleÅŸmesine iliÅŸkin teklif Genel Kurul'da kabul edildi

HÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan konkordatoyla ilgili hazÄ±rlanan yeni kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Kanunla konkordato ilanÄ± zorlaÅŸacak.

Abonelik SözleÅŸmesinden Kaynaklanan Para AlacaklarÄ±na Ä°liÅŸkin Takibin BaÅŸlatÄ±lmasÄ± Usulü HakkÄ±nda Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla Konkordato raporunu verecek denetim kuruluÅŸlarÄ± daraltÄ±lacak. Ticari alacak ve tazminat davalarÄ±nda, dava açÄ±lmadan önce arabulucuya baÅŸvurulacak. Abonelik sözleÅŸmelerinden ve tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansÄ±tÄ±lan hizmetten kaynaklÄ± para alacaklarÄ±na iliÅŸkin haciz yoluyla ilamsÄ±z icra takipleri, UYAP bünyesinde oluÅŸturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden baÅŸlatÄ±lacak

KONKORDATO RAPORUNU VERECEK DENETÄ°M KURULUÅžLARI DARALTILDI

Kanunla, Ä°cra ve Ä°flas Kanunu'nun 15 Mart 2018'de yürürlüÄŸe giren konkordatoya iliÅŸkin hükümleri revize ediliyor. Buna göre, borçlunun, konkordato talebine ekleyeceÄŸi belgelere yönelik deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±yor, eklenecek belgeler arasÄ±ndaki finansal analiz raporu, güvence veren denetim raporu olarak deÄŸiÅŸtiriliyor.

AA'nÄ±n haberine göre Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim StandartlarÄ± Kurumunca yetkilendirilen baÄŸÄ±msÄ±z denetim kuruluÅŸu tarafÄ±ndan yapÄ±lacak denetim kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan ve konkordato ön projesinde denetim raporu ile dayanaklarÄ±, konkordato baÅŸvurusu sÄ±rasÄ±nda mahkemeye sunulacak.

Kanunla, konkordato komiserinin seçimi, nitelikleri ve eÄŸitimiyle ilgili düzenleme yapÄ±lÄ±yor. Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin bulunduÄŸu ilde faaliyet göstermek ÅŸartÄ±yla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim StandartlarÄ± Kurumunca yetkilendirilmiÅŸ baÄŸÄ±msÄ±z denetçiler arasÄ±ndan seçilecek.

Komiserler bilirkiÅŸilik bölge kurullarÄ± tarafÄ±ndan oluÅŸturulan komiser listesinden seçilecek. Listeye kayÄ±t için Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca izin verilen kurumlardan alÄ±nacak eÄŸitimin tamamlanmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekecek. Bir kiÅŸi eÅŸ zamanlÄ± olarak beÅŸten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamayacak.

Bu düzenlemenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte görülen konkordato talepleri hakkÄ±nda, talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümler uygulanacak.

â€˜Konkordato teklifi sipariÅŸ Ã¼zerine mi?â€™

Meclis Genel Kurulu'nda görüÅŸülen kanun teklifi üzerinde milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan TBMM Adalet Komisyonu BaÅŸkanvekili YÄ±lmaz Tunç "Türkiye'de ÅŸirket sayÄ±sÄ± 930 bin, son 8 ayda konkordato talep eden ÅŸirket sayÄ±sÄ± bin 401. 11 konkordato talebi kabul edilmiÅŸ, 100'ü dava ÅŸartÄ± yokluÄŸundan reddedilmiÅŸ, 129'u sübut bulmadÄ±ÄŸÄ±ndan reddedilmiÅŸ. Verilen karar sayÄ±sÄ± da 382" dedi.

TÄ°CARÄ° ALACAK DAVALARINDA ARABULUCULUK ÅžARTI

Ticari davalardan, konusu bir miktar paranÄ±n ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkÄ±nda dava açÄ±lmadan önce de arabulucuya baÅŸvurulmasÄ± dava ÅŸartÄ± olacak. Bu ÅŸart, düzenlemenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile YargÄ±tayda görülen davalar hakkÄ±nda uygulanmayacak.

Arabulucu, yapÄ±lan baÅŸvuruyu görevlendirildiÄŸi tarihten 6 hafta içinde sonuçlandÄ±racak. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafÄ±ndan en fazla iki hafta uzatÄ±labilecek.

Kanunla, dava ÅŸartÄ± olarak arabuluculuÄŸa iliÅŸkin genel nitelikli düzenlenmeler yapÄ±lÄ±yor. DavacÄ±, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaÅŸmaya varÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin son tutanaÄŸÄ±n aslÄ±nÄ± veya arabulucu tarafÄ±ndan onaylanan bir örneÄŸini dava dilekçesine eklemek zorunda olacak. Bu zorunluluÄŸa uyulmamasÄ± halinde mahkemece davacÄ±ya, son tutanaÄŸÄ±n bir haftalÄ±k kesin süre içinde mahkemeye sunulmasÄ± gerektiÄŸi, aksi takdirde davanÄ±n usulden reddedileceÄŸi ihtarÄ±nÄ± içeren davetiye gönderilecek. Ä°htarÄ±n gereÄŸi yerine getirilmezse, dava dilekçesi karÅŸÄ± tarafa tebliÄŸe çÄ±karÄ±lmaksÄ±zÄ±n davanÄ±n usulden reddine karar verilecek.

ARABULUCUYA BAÅžVURULMADAN DAVA AÇILMASI

Arabulucuya baÅŸvurulmadan dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± halinde, herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n davanÄ±n, dava ÅŸartÄ± yokluÄŸu sebebiyle usulden reddine karar verilecek.

Arabulucu, komisyon baÅŸkanlÄ±klarÄ±na bildirilen listeden büro tarafÄ±ndan belirlenecek, ancak taraflarÄ±n listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaÅŸmalarÄ± halinde bu arabulucu görevlendirilecek.

Arabulucu, taraflara ulaÅŸÄ±lamamasÄ±, taraflar katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için görüÅŸme yapÄ±lamamasÄ±, taraflarÄ±n anlaÅŸmasÄ± veya anlaÅŸamamasÄ± hallerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirecek ve son tutanaÄŸÄ± düzenleyerek durumu arabuluculuk bürosuna bildirecek.

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantÄ±ya katÄ±lmamasÄ± sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, toplantÄ±ya katÄ±lmayan taraf son tutanakta belirtilecek ve bu taraf, davada kÄ±smen veya tamamen haklÄ± çÄ±ksa bile yargÄ±lama giderinin tamamÄ±ndan sorumlu tutulacak; ancak her iki tarafÄ±nda ilk toplantÄ±ya katÄ±lmamasÄ± sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açÄ±lacak davalarda, taraflarÄ±n yaptÄ±klarÄ± yargÄ±lama giderleri kendi üzerlerinde bÄ±rakÄ±lacak.

BilirkiÅŸilik bölge kurullarÄ±nÄ±n personeli, Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu yerine Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan görevlendirilecek.

Kanun, ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenen abonelik sözleÅŸmeleri ile tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansÄ±tÄ±lan mal veya hizmetten kaynaklÄ± ve avukatla takip edilen para alacaklarÄ±na iliÅŸkin icra takiplerini kapsÄ±yor. Takip iÅŸlemlerinin elektronik ortamda yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluÅŸturulacak. Sistem sayesinde, takipler elektronik ortamda baÅŸlatÄ±lacak ve yürütülecek.

Merkezi Takip Sistemi'ne yönelik düzenlemeler, 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüÄŸe girecek.

50 KURUÅžA SORGU YAPILABÄ°LECEK

AlacaklÄ±, UYAP üzerinden bu sisteme entegre biliÅŸim sistemleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacaÄŸÄ±nÄ± 50 kuruÅŸ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sorgulayabilecek veya sorgulanmasÄ±nÄ± talep edebilecek. Bu miktar her yÄ±l artÄ±rÄ±lacak.

MAHMUT TANAL'DAN KÜRSÜDEN LÄ°MONLU TEPKÄ°

Bu arada, TBMM Genel Kurulundaki görüÅŸmelerinde CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal, elindeki limonu kürsüdeki su bardaÄŸÄ±na sÄ±karak, "vatandaÅŸlarÄ±n limon gibi sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade etti.

FotoÄŸraf: Emin Sansar/AA

Daha önce takÄ±lan doÄŸal gaz sayacÄ±ndan 300 lira güvence bedeli alan Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi'nin ÅŸimdi sayaçlarÄ± yenileme gerekçesiyle 427 lira güvence bedeli istediÄŸini belirten Tanal, doÄŸal gaz sayacÄ± nedeniyle güvence bedeli alÄ±nmasÄ±nÄ±n yasalara aykÄ±rÄ± olduÄŸunu, vatandaÅŸlardan bulunduÄŸu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri'ne baÅŸvurarak haklarÄ±nÄ± aramasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.

TBMM BaÅŸkanvekili Levent Gök, teklifin yasalaÅŸmasÄ±ndan sonra birleÅŸimi, bütçe görüÅŸmeleri için 10 AralÄ±k Pazartesi günü saat 13.00'te toplanmak üzere kapattÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 23:55

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