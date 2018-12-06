Amazon'un yapay zekalÄ± robotu 24 Ã§alÄ±ÅŸanÄ± hastanelik etti

Amerikan e-ticaret devi Amazon'da yapay zekalÄ± bir robotun yanlÄ±ÅŸlÄ±kla ayÄ± uzaklaÅŸtÄ±rma spreyini kÄ±rmasÄ± sonucu 24 Ã§alÄ±ÅŸan hastanelik oldu.

Amerikan e-ticaret devi Amazon'un, New Jersey eyaletindeki deposunda yapay zekalÄ± bir robotun yanlÄ±ÅŸlÄ±kla ayÄ± uzaklaÅŸtÄ±rma spreyini kÄ±rmasÄ± sonucu 24 çalÄ±ÅŸan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Amerikan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, Amazon'un, New Jersey'in Robbinsville bölgesinde bulunan deposunda kullanÄ±lan bir yapay zekalÄ± robot, dün ayÄ± kovucu bir spreyi yanlÄ±ÅŸlÄ±kla kÄ±rdÄ±.

KÄ±rÄ±lan spreyden çÄ±kan gazdan etkilenen çalÄ±ÅŸanlardan 30'u olay yerinde tedavi edilirken, 24'ü de çevredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan çalÄ±ÅŸanlardan birinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu iddia edildi.

Amazon'dan konuyla ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Bir spreyin kÄ±rÄ±lmasÄ± sonucu oluÅŸan gazdan etkilenen ve hastaneye kaldÄ±rÄ±lan çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n hepsinin 24 saat içinde taburcu edilmesi bekleniyor. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n güvenliÄŸi her zaman önceliÄŸimiz olmuÅŸtur. Konuyla ilgili kapsamlÄ± bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±" ifadelerine yer verildi.

2016 verilerine göre, Amazon'un yüksek robot teknolojisinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 20 ürün ayrÄ±ÅŸtÄ±rma ve 125 sipariÅŸ hazÄ±rlama merkezi bulunuyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 23:14

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