Arnavutluk'ta Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileri boykotta

Arnavutluk'ta binlerce Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi, harÃ§ Ã¼cretlerinin yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi talebiyle okullarÄ± boykot ediyor.

Arnavutluk hükümeti öÄŸrencilerin talepleri sonucunda tekrar edilen dersler için çift harç ödenmesini içeren düzenlemeyi iptal etti. ÖÄŸrenciler, tekrar edilen dersler için çift harç uygulanmasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yÄ±llÄ±k üniversite harçlarÄ±nÄ±n da tekrar düzenlenmesini talep ediyor. Hükümet ise, üniversite harç miktarlarÄ±yla ilgili bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±, harç miktarlarÄ±nÄ±n kÄ±smen kendi kendini finanse eden üniversiteler tarafÄ±ndan belirlendiÄŸini belirtti.

Tiran Üniversitesi, Politeknik Üniversitesi ve Elbasan Üniversitesi öÄŸrencileri, baÅŸkent Tiran’da bir ana caddeyi kapatarak EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± önünde düzenlemeyi protesto etti. ÖÄŸrenciler, talepleri karÅŸÄ±lanana kadar okullarÄ± boykot edeceklerini duyurdu.

Üniversiteliler 20.000-320.000 lek arasÄ±nda deÄŸiÅŸen yÄ±llÄ±k üniversite harçlarÄ±nÄ±n yarÄ± yarÄ±ya düÅŸürülmesini talep ediyor. Arnavutluk’ta harç miktarlarÄ±, hükümetin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± tavan harç miktarÄ±nÄ± aÅŸmayacak ÅŸekilde üniversiteler tarafÄ±ndan belirliyorlar. ÖÄŸrenciler, yetkilileri mayÄ±s ayÄ±nda açÄ±klanan tavan harç miktarÄ±nÄ± iptal etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yor. Üniversiteliler aynÄ± zamanda daha iyi barÄ±nma koÅŸullarÄ± ve üniversitelerin karar alma mekanizmalarÄ±nda daha çok temsil talepleriyle sokaktalar.

Çeviri: The New York Times gazetesinden çeviren Cansu Ceylan

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 23:15

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