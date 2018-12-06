Yurt Ã¶ÄŸrencileri sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmemesine tepkili

FotoÄŸraf: Yurt öÄŸrencileri

Yurt Ã¶ÄŸrencileri sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmemesine tepkili

    • 06 AralÄ±k 2018 22:51

    BakÄ±rkÃ¶y TÃ¼rkan Saylan KÄ±z Ã–ÄŸrenci Misafirhanesindeki Ã¶ÄŸrenciler yurtta yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmemesine ve artan yurt harÃ§larÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

    BakÄ±rköy Türkan Saylan KÄ±z ÖÄŸrenci Misafirhanesindeki öÄŸrenciler yurttaki sÄ±cak su sorunu, kaloriferlerin yanmamasÄ±, internetlerinin yeterli olmamasÄ± ve çamaÅŸÄ±r makinelerinin çoÄŸunun bozuk olmasÄ± üzerine imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

    ÖÄŸrenciler sorunlarÄ±na raÄŸmen yurt yönetiminin sorunun daha sonra çözüleceÄŸini söylemesine ve her yÄ±l artan yurt harçlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hiçbir adÄ±m atÄ±lmamasÄ±na tepkili.

    Yurt yönetimine ÅŸikayetlerini dile getiren öÄŸrenciler, taleplerinin dikkate alÄ±nmamasÄ± sebebiyle yurdun tamamÄ±nÄ±n imzasÄ±yla ve #BakÄ±rköyKÄ±zYurtlarÄ±Direniyor hashtagi ile sosyal medyadan sorunlarÄ±nÄ± gündeme getirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

    FotoÄŸraf: Yurt öÄŸrencileri

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