FotoÄŸraf: Metin Pala/AA
FenerbahÃ§e Giresunspor'u 1-0 yendi
FenerbahÃ§e, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 5. tur ilk maÃ§Ä±nda sahasÄ±nda Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u 1-0 yendi.
Ziraat Türkiye KupasÄ± 5'inci Tur ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Fenerbahçe sahasÄ±nda Giresunspor'u 1-0 maÄŸlup etti. SarÄ±-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 80'inci dakikada Slimani kaydetti.
20'nci dakikada Benzia'nÄ±n pasÄ±yla ceza sahasÄ± sol çaprazÄ±nda topla buluÅŸan Mehmet Ekici'nin ÅŸutunda top az farkla auta çÄ±ktÄ±.
31'inci dakikada Benzia'nÄ±n pasÄ±yla ceza sahasÄ± içerisinde topla buluÅŸan Slimani'nin ÅŸutunda top yandan dÄ±ÅŸarÄ± gitti.
Mücadelenin ilk yarÄ±sÄ± 0-0'lÄ±k skorla sona erdi.
56'ncÄ± dakikada saÄŸ kanattan geliÅŸen Fenerbahçe ataÄŸÄ±nda Isla ortaladÄ±. Arka direkte topla buluÅŸan BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±'nÄ±n ÅŸutunda kaleci AnÄ±l topu kontrol etti.
61'inci dakikada Giresunspor savunmasÄ± çÄ±karken topu kaptÄ±rdÄ±. Topu kazanan Eljif Elmas'Ä±n ceza sahasÄ± çizgisinden çektiÄŸi ÅŸutta kaleci AnÄ±l topun sahibi oldu.
80'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. SaÄŸ kanattan Mehmet Ekici'nin kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde ceza sahasÄ± içindeki Slimani'nin kafa vuruÅŸunda top aÄŸlara gitti: 1-0.
Mücadele baÅŸka gol olmadÄ± ve Fenerbahçe sahasÄ±nda Giresunspor'u 1-0 maÄŸlup etti.
MüsabakanÄ±n rövanÅŸÄ± 18, 19 veya 20 AralÄ±k'ta Giresun'da oynanacak. (HABER MERKEZÄ°)