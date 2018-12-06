DiyarbakÄ±r'da KESK'li kadÄ±n yÃ¶neticilere baskÄ± ve tehdit

DiyarbakÄ±r'da KESK'li kadÄ±n yÃ¶neticilere yÃ¶nelik son bir ay iÃ§erisinde 3 ayrÄ± yol kesme ve zorla arabaya bindirme giriÅŸimlerine tepki gÃ¶sterildi.

Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Konfederasyonu'na (KESK) yönelik baskÄ± ve saldÄ±rÄ±larÄ±n olduÄŸunu belirten Büro Emekçileri SendikasÄ± (BES) KadÄ±n Sekreteri Serap KÄ±lÄ±ç, konfederasyona baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n kadÄ±n yöneticilerine yönelik son bir ay içerisinde 3 ayrÄ± yol kesme, zorla arabaya bindirme ve ajanlaÅŸtÄ±rma giriÅŸimlerinin söyledi.

MA'nÄ±n haberine göre, KESK DiyarbakÄ±r Åžubeler Platformu tarafÄ±ndan konfederasyona baÄŸlÄ± sendikalara yönelik baskÄ±lara iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlendi. SendikalarÄ±nÄ±n DiyarbakÄ±r Åžubesi'nde açÄ±klama yapan BES DiyarbakÄ±r Åžubesi KadÄ±n Sekreteri Serap KÄ±lÄ±ç, DiyarbakÄ±r'da KESK'e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±nda kadÄ±n yöneticilere yönelik son bir ay içerisinde 3 ayrÄ± yol kesme, zorla arabaya bindirme ve ajanlaÅŸtÄ±rma giriÅŸimlerinin olduÄŸunu söyledi. KÄ±lÄ±ç, bu tür uygulamalarÄ±n farklÄ± illerde de sÄ±kça yaÅŸanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

'YAÅžAM HAKKI TEHDÄ°T ALTINDA'

KadÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸta olmak üzere neredeyse tüm sendikal eylem ve etkinliklerinin yoÄŸun baskÄ±larla illegalize edildiÄŸini ve yasal bir izin olmaksÄ±zÄ±n engellendiÄŸine dikkati çeken KÄ±lÄ±ç, "Ülkemizde insan haklarÄ±nÄ±n tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, barÄ±ÅŸçÄ±l, çoÄŸulcu ve demokratik bir toplum için bu kadar çaba ve büyük bedellerle yol alÄ±nmÄ±ÅŸken gelinen noktada en temel sendikal örgütlenme hakkÄ±, ifade özgürlüÄŸü ve yaÅŸam hakkÄ± bugün tehdit altÄ±ndadÄ±r" diye konuÅŸtu.

'SENDÄ°KAL FAALÄ°YETLER ENGELLENÄ°YOR'

KÄ±lÄ±ç, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na, "Sendikal faaliyetleri yukarÄ±da bahsettiÄŸimiz yol ve yöntemlerle engellemeye dair bilginiz var mÄ±dÄ±r? BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za baÄŸlÄ± emniyet güçlerine ait gibi görünen kimlik ve rozetleri kullanarak yol kesen ve kadÄ±n yöneticilerimizi zorla alÄ±koymaya çalÄ±ÅŸan bu çetelere karÅŸÄ± bir giriÅŸiminiz olacak mÄ±?" sorularÄ±nÄ± yöneltti.

KESK'in mücadele ile kazandÄ±ÄŸÄ± demokratik haklarÄ±ndan bir adÄ±m geri atmayacaklarÄ±nÄ± vurgulayan KÄ±lÄ±ç, her türlü anti demokratik yönelimleri kamuoyuyla paylaÅŸarak toplumu korku iklimine teslim etmeyeceklerini sözlerine ekledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 22:21

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