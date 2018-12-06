Hollanda'da Ä±rkÃ§Ä± ÅŸiddet ve tehditte artÄ±ÅŸ

Hollanda'da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k olaylarÄ±yla ilgili hazÄ±rlanan bir rapora gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l yabancÄ±lara yÃ¶nelik ÅŸiddet ve tehdit arttÄ±.

Verwey Jonker Enstitüsü, Anne Frank VakfÄ± adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada, Ä±rkçÄ±lÄ±k olaylarÄ±yla ilgili bir rapor hazÄ±rladÄ±. Raporda, geçen yÄ±l Ä±rkçÄ± vaka sayÄ±sÄ±nda azalma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, "fiziksel güç" ÅŸeklinde tanÄ±mlanan Ä±rkçÄ± ÅŸiddet ve "korkutma" ÅŸeklinde tanÄ±mlanan Ä±rkçÄ± tehdit oranlarÄ±nda ise artÄ±ÅŸ görüldüÄŸü belirtildi.

Rapora göre, yabancÄ±lara yönelik 2016'da 2 bin 247 vaka yaÅŸanÄ±rken, bunlarÄ±n yüzde 6'sÄ±nÄ± Ä±rkçÄ± ÅŸiddet, yüzde 4'ünü Ä±rkçÄ± tehdit oluÅŸturdu. Geçen yÄ±l ise yabancÄ±lara yönelik bin 902 vakanÄ±n yüzde 19,3'ü Ä±rkçÄ± ÅŸiddet, yüzde 16,1'i Ä±rkçÄ± tehdit olarak kayÄ±tlara geçti.

AraÅŸtÄ±rmada, geçen yÄ±l Ä±rkçÄ± vakalarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n azalmasÄ±nÄ±n Türkiye ile Avrupa BirliÄŸi arasÄ±nda Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaÅŸmasÄ±ndan dolayÄ± olabileceÄŸi belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

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