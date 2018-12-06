Sit alanÄ±nda kaÃ§ak kazÄ± yapan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±

UÅŸak'ta birinci derece sit alanÄ±nda kaÃ§ak kazÄ± yaparken yakalanan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±.

UÅŸak'ta, birinci derece sit alanÄ±nda kaçak kazÄ± yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada yakalanan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, merkeze baÄŸlÄ± AltÄ±ntaÅŸ köyünde kaçak kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönündeki ihbarÄ± deÄŸerlendiren Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, bölgeye hareket etti.

Köylülerin verdiÄŸi bilgi doÄŸrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, Kaan Ö. (22), YaÅŸar AydoÄŸan B. (34), Memduh A. (66), Ali Åžahin K. (58), Yusuf K. (42), KürÅŸat Ç. (41), Hakan G. (32), Aytekin Ö. (19) ve Ä°smail P'yi (34) birinci derece sit alanÄ±nda kaçak kazÄ± yaparken yakaladÄ±.

GözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±larÄ±n beraberinde dedektör, kÄ±rÄ±cÄ± ve delici alet, jeneratör, merdiven ile çok sayÄ±da kazma ve kürek ele geçirildi.

Jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸüpheliler, çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. (UÅŸak/AA)

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