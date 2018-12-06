YÃ¼ksekova'da 3.4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
FotoÄŸraf: Pixabay

YÃ¼ksekova'da 3.4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

    • 06 AralÄ±k 2018 21:00

    YÃ¼ksekova'da 3.4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Deprem, kÄ±sa sÃ¼reli paniÄŸe neden olurken yurttaÅŸlar kendilerini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±.

    Yüksekova'da 3.4 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde deprem meydana geldi. BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü depremin 17.31'de merkez üstü Yüksekova ilçesine baÄŸlÄ± Büyükçiftlik Beldesinde 3.4 büyüklüÄŸünde olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

    Meydana gelen deprem kÄ±sa süreli paniÄŸe neden olurken yurttaÅŸlar kendilerini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±. (Hakkari/MA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 21:02
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