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FotoÄŸraf: Pixabay
YÃ¼ksekova'da 3.4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
YÃ¼ksekova'da 3.4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Deprem, kÄ±sa sÃ¼reli paniÄŸe neden olurken yurttaÅŸlar kendilerini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±.
Yüksekova'da 3.4 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde deprem meydana geldi. BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü depremin 17.31'de merkez üstü Yüksekova ilçesine baÄŸlÄ± Büyükçiftlik Beldesinde 3.4 büyüklüÄŸünde olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.
Meydana gelen deprem kÄ±sa süreli paniÄŸe neden olurken yurttaÅŸlar kendilerini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±. (Hakkari/MA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 21:02
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