Denizli'de CHP Buldan teÅŸkilatÄ± istifa etti

CHP Buldan Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸleri alÄ±nmadan belediye baÅŸkan adayÄ± belirlenmesi nedeniyle istifa ettiklerini duyurdu.

Denizli'de, CHP Buldan Ä°lçe Yönetim Kurulu ile KadÄ±n ve Gençlik KollarÄ± baÅŸkanlarÄ±, görüÅŸleri alÄ±nmadan belediye baÅŸkan adayÄ± belirlendiÄŸi gerekçesiyle istifa etti.

AlÄ±nan bilgi göre, CHP Buldan Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Özkan BeÅŸenk, Yönetim Kurulu üyeleri ile KadÄ±n ve Gençlik KollarÄ± baÅŸkanlarÄ±, mevcut Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Gülbay'Ä±n yerine Hikmet Åženözen'in aday gösterilmesinin ardÄ±ndan toplu olarak istifalarÄ±nÄ± sundu.

Karar defterine yazdÄ±klarÄ± istifa dilekçesinde, görüÅŸleri alÄ±nmadan belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ±n belirlendiÄŸini anlatan BeÅŸenk, belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ±n açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± basÄ±ndan öÄŸrendiklerini belirtti.

BeÅŸenk, "Sanki yönetim aksi bir yönde hareket ediyormuÅŸ da oldubittiye getirmek gibi bir yol tutulmasÄ± kabul edilemez. Zaten mevcut adayÄ±n kendi ekibiyle çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n önünü açmak adÄ±na önceden istifa kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirmiÅŸtik. Bu son durumdan sonra bu koltuklarda oturarak bu il yönetimi ve genel merkez temsilcileriyle saÄŸlÄ±klÄ± bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lamayacaÄŸÄ± da aÅŸikardÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Buldan'da CHP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Gülbay'Ä±n yerine Hikmet Åženözen aday gösterilmiÅŸti. (AA)

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