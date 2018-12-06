HÃ¼kÃ¼mete â€˜SarÄ± Yeleklilerâ€™e iliÅŸkin gensoru Ã¶nergesi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

Fransa'da sol partiler, â€˜SarÄ± Yeleklilerâ€™in protestolarÄ± hakkÄ±nda pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ulusal Meclis'e gensoru Ã¶nergesi sunacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Fransa'da sol partiler, ‘SarÄ± Yelekliler’in protestolarÄ± hakkÄ±nda pazartesi günü Ulusal Meclis'e gensoru önergesi sunacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

AA'da yer alan habere göre Fransa'daki sol partiler, "SarÄ± Yelekliler"in akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi ve ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesi amacÄ±yla düzenledikleri protestolar hakkÄ±nda pazartesi günü Ulusal Meclis'e gensoru önergesi sunacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

FransÄ±z hükümetini protestolarla ilgili süreci iyi yönetemediÄŸi için eleÅŸtiren Sosyalist Parti (PS), Boyun EÄŸmeyen Fransa Hareketi (LFI) ve Fransa Komünist Partisi (PCF), bu protestolar hakkÄ±nda pazartesi Ulusal Meclis'e gensoru önergesi sunacaklarÄ±nÄ± belirtti.

PS Genel Sekreteri Olivier Faure yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, pazartesi günü meclise sunacaklarÄ± gensoru önergesiyle hükümete bu sorunun farklÄ± yöntemlerle çözülebileceÄŸini göstermek istediklerini belirtti.

LFI'li milletvekili Ugo Bernalicis, hükümetin bu sorunu yönetemediÄŸini, bu nedenle bir çözüm bulabilmek için gensoru önergesini meclise sunacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

Söz konusu gensoru önergesinin Ulusal Meclis'te görüÅŸülebilmesi için 58 milletvekilinin imzasÄ± gerekiyor.

MACRON'A HALK DESTEÄžÄ° EN DÜÅžÜK SEVÄ°YESÄ°NDE

Öte yandan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'a olan halk desteÄŸi, son bir ayda 3 puan azalarak yüzde 18'e düÅŸtü.

AA'nÄ±n haberine göre, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'a olan halk desteÄŸi düÅŸtü. AraÅŸtÄ±rma ÅŸirketi Yougov'un CNews ve The Huffpost için yaptÄ±ÄŸÄ± ankete göre, akaryakÄ±t zammÄ±na tepki olarak baÅŸlayÄ±p Macron yönetimine öfkeye dönüÅŸen protestolar sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±na destek düÅŸtü.

28-29 KasÄ±m'da bin 6 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan anket, bir önceki ay yüzde 21 düzeyinde olan Macron'a halk desteÄŸinin gösteriler sÄ±rasÄ±nda 3 puan düÅŸerek yüzde 18 ile "en düÅŸük halk desteÄŸi" seviyesine gerilediÄŸini gösterdi. Macron son 2 ayda 7 puan kaybetti.

Macron'un yanÄ± sÄ±ra BaÅŸbakan Edouard Philippe de halk desteÄŸi konusunda puan kaybÄ±na uÄŸradÄ±. Philippe'e olan destek de son bir ayda 6 puan düÅŸüÅŸle yüzde 21'e geriledi. (HABER MERKEZÄ°)

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