Ä°zmir'de belediye hizmet binasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸÃ§iler iÅŸ bÄ±raktÄ±

Ä°zmir'in TorbalÄ± ilÃ§esinde belediye hizmet binasÄ± inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸÃ§iler Ã¼cretlerini alamadÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸ bÄ±raktÄ±.

Ä°zmir'in TorbalÄ± ilçesinde, belediye hizmet binasÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan 200 taÅŸeron iÅŸçi, 70 gündür ücretlerini alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek iÅŸ bÄ±rakma eylemi baÅŸlattÄ±.

Belediye hizmet binasÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçiler sabah saatlerinde inÅŸaat alanÄ±nda bir araya geldi. Ä°ÅŸçiler, inÅŸaatta çalÄ±ÅŸan yaklaÅŸÄ±k 200 iÅŸçinin 70 gündür paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilçesinden çalÄ±ÅŸmak için TorbalÄ±'ya geldiklerini belirten iÅŸçi temsilcilerinden Cebrail AydÄ±n, "Biz ekibimizle asma tavan iÅŸi yapÄ±yoruz. 70 gündür ödeme alamÄ±yoruz. AlacaklarÄ±mÄ±z ödenene kadar iÅŸe çÄ±kmayacaÄŸÄ±z. 10 gündür de çalÄ±ÅŸmÄ±yorum. Belediyenin en azÄ±ndan arabuluculuk görevi üstlenmesi gerekiyor" dedi.

Åžentürk ÖzkÄ±lÄ±ç'ta yaklaÅŸÄ±k 40 kalÄ±pçÄ± olarak iÅŸlerini teslim ettiklerini ancak paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°ÅŸçiler, polise yazÄ±lÄ± ve sözlü ÅŸikayette bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 19:36

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