AAâ€™nÄ±n tazminatsÄ±z iÅŸten attÄ±ÄŸÄ± Ensar Ã–zdemirâ€™in davasÄ± 16 Ocakâ€™ta

Muhabir Ensar Ã–zdemir'in haber amaÃ§lÄ± Ã§ektiÄŸi ve AA'nÄ±n da tÃ¼m abonelerine servis ettiÄŸi fotoÄŸraflara dair 'TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±' suÃ§lamasÄ±.

Ä°nanç YILDIZ

DiyarbakÄ±r

Anadolu AjansÄ± (AA), 12 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan Foto Muhabiri Ensar Özdemir’in sözleÅŸmesini 667 sayÄ±lÄ± KHK’ye dayandÄ±rarak feshederek tazminatÄ±nÄ± vermedi. Özdemir’in haklarÄ± için açtÄ±ÄŸÄ± davaya savunma yazÄ±sÄ± gönderen AA, kullanÄ±m haklarÄ± Anadolu AjansÄ±nda olan fotoÄŸraflar üzerinden muhabirini suçladÄ±.

AA, 667 KHK’nin 4G maddesi ve 57 SayÄ±lÄ± Kanun’un 2’nci maddesine dayanarak "Güven iliÅŸkisinin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla, 12 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Foto Muhabiri Ensar Özdemir’i iÅŸten attÄ±. 15 Mart 2018 tarihinde, Anadolu AjansÄ± Gaziantep Bölge MüdürlüÄŸünde görev yaptÄ±ÄŸÄ± esnada hakkÄ±nda “istihbari bilgi” olduÄŸu iddiasÄ±yla sözleÅŸmesi tazminatsÄ±z feshedilen Özdemir, avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iÅŸ akdinin haksÄ±z ÅŸekilde feshedildiÄŸi gerekçesiyle Gaziantep 6. Ä°ÅŸ Mahkemesine tazminat davasÄ± açtÄ±.

Mahkemeye cevap yazÄ±sÄ± gönderen AA, Özdemir’in “haklÄ± gerekçelerle” iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, Ensar Özdemir'in çektiÄŸi ve AA'nÄ±n da tüm abonelerine servis ettiÄŸi haber fotoÄŸraflarÄ±nÄ± “delil” diye sundu.

Anadolu AjansÄ± FotoÄŸraf EditörlüÄŸünün 2014 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ve Ensar Özdemir tarafÄ±ndan Musul’da çekilen peÅŸmerge fotoÄŸrafÄ± ile 2015 yÄ±lÄ±nda DiyarbakÄ±r’daki Newroz kutlamalarÄ±nda çektiÄŸi fotoÄŸraflar da “delil” denilerek mahkemeye sunuldu.

Ajans, ayrÄ±ca Özdemir’in sosyal medya hesabÄ±ndan beÄŸendiÄŸi BBC, AFP, DHA, Sputnik haberleri ile Türkan Elçi’nin eÅŸi Tahir Elçi’nin ölüm yÄ±l dönümünde paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tweeti “YPG/PKK içeriÄŸi” olarak tanÄ±mladÄ±.

Özdemir’in AvukatÄ± Hasan Önder Sulu’nun bilirkiÅŸi talebini kabul eden mahkeme, duruÅŸmanÄ±n 16 Ocak 2019’da görülmesine karar verdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 19:12

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