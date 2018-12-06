Mersin'de menfez kÃ¶prÃ¼ Ã§Ã¶ktÃ¼, iki mahalleye ulaÅŸÄ±lamÄ±yor

Mersin'de etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyleÂ dere taÅŸtÄ±, ikiÂ mahalle arasÄ±nda geÃ§iÅŸi saÄŸlayan menfez kÃ¶prÃ¼ Ã§Ã¶ktÃ¼.

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki mahalle arasÄ±nda geçiÅŸi saÄŸlayan menfez köprü çöktü. AlÄ±nan bilgiye göre, ilçede etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle MüÄŸlü Mahallesi'nden geçen dere taÅŸtÄ±.

TaÅŸkÄ±n dolayÄ±sÄ±yla toprak kaymasÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi bölgede Mersin BüyükÅŸehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalÄ±ÅŸmasÄ± yürütüldü.

AynÄ± bölgede Üzümlü Mahallesi ve Mezitli ilçesinin Tol Mahallesi arasÄ±ndaki ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan menfez köprü taÅŸkÄ±n nedeniyle çöktü. Köprünün çökmesi nedeniyle iki mahalle arasÄ±nda ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor. Üzümlü Mahallesi MuhtarÄ± Mustafa BaÅŸbilen, köprünün kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini belirterek, bölgede ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlanabilmesi için baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸünü söyledi.

YaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle Mersin'de bugün eÄŸitim ve öÄŸretime ara verilmiÅŸti. Kentin bazÄ± bölgelerinde sabah hÄ±zla baÅŸlayan saÄŸanak nedeniyle su taÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ± yaÅŸanÄ±rken, Meteoroloji 6'ncÄ± Bölge MüdürlüÄŸü yetkilileri, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yarÄ±ya oranla azalacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Sosyal medyada yarÄ±n da okullarÄ±n tatil olacaÄŸÄ± haberleri paylaÅŸÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Mersin ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise yarÄ±n okullarÄ±n saÄŸanak nedeniyle tatil edildiÄŸi haberlerinin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

Mersin'de eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime yaÄŸmur engeli

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 19:19

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