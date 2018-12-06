â€˜AÃ§lÄ±k grevi tehlikeli boyuta ulaÅŸmadan dikkate alÄ±nmalÄ±â€™

HDP Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran, Leyla GÃ¼ven'in aÃ§lÄ±k grevi tehlikeli boyutlara ulaÅŸmadan taleplerin yerine getirilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in cezaevinden baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu süresiz ve dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevi eyleminin 29. gününe dair aralarÄ±nda HDP, DBP, DTK, MEYADER, BarÄ±ÅŸ Anneleri, TJA, TUHADDER olduÄŸu siyasi parti ve kitle örgütleri basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamaya HDP DiyarbakÄ±r milletvekilleri katÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamayÄ± yapan HDP Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran, Öcalan ile görüÅŸmelerin olduÄŸu süreçte Türkiye’de barÄ±ÅŸ ikliminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, “Bugün tecrit edilen kapÄ±sÄ±na kilit vurulan bu barÄ±ÅŸ umudu ve çözüm iradesidir. Ä°mralÄ±’daki tecrit ile baÅŸlayarak Türkiye’ye yayÄ±lan, karanlÄ±k savaÅŸ atmosferi, kriz ve kaostur. HâlihazÄ±rda OrtadoÄŸu’da devam eden savaÅŸ sarmalÄ±, Türkiye’de artarak devam eden çatÄ±ÅŸma süreci bu çözümsüzlük politikalarÄ±nÄ±n sonucudur” dedi. 29 gündür açlÄ±k grevinde olan Güven ile cezaevlerinde bulunan birçok mahpusun devam ettirdiÄŸi açlÄ±k grevinin tehlikeli boyutlara ulaÅŸmadan taleplerin yerine getirilmesinin önemine dikkat çeken BaÅŸaran, tecrit için “Türkiye’nin kendi iç yasalarÄ±na, temel insan haklarÄ±na, imzacÄ±sÄ± olduÄŸu sözleÅŸmelerden herhangi birine uymasÄ± ile gerçekleÅŸebilecek insani ve haklÄ± bir taleptir. Bu talep Türkiye’de insan haklarÄ±ndan, barÄ±ÅŸtan ve bir arada yaÅŸamdan yana olan demokratik ÅŸahÄ±s ve kurumlarÄ±n ortak talebidir” dedi.

BaÅŸaran, “BarÄ±ÅŸ talebinin yanÄ±nda yer alan tüm demokrasi güçlerini, tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve barÄ±ÅŸÄ±n tesisi için harekete geçmeye, muhataplarÄ± ise bu eylemleri dikkate alarak bir arada yaÅŸama dair talebin daha fazla zarar görmemesi adÄ±na duyarlÄ± olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

HDP'li vekillerin aÃ§lÄ±k grevi sona erdi

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