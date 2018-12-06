Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda yeni askerlik sistemine iliÅŸkin toplantÄ±

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±da, askerlik sÃ¼relerinin kÄ±saltÄ±lmasÄ± ve yeni askerlik sistemi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yeni askerlik sistemine iliÅŸkin Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda toplantÄ± yapÄ±ldÄ±. Bakan Akar ile TSK'nÄ±n komuta kademesinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, askerlik sürelerinin kÄ±saltÄ±lmasÄ± ve yeni askerlik sistemi görüÅŸüldü.

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve kuvvet komutanlÄ±klarÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin toplantÄ± yapÄ±ldÄ±. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda, Bakan Hulusi Akar'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±ya, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler'in yanÄ± sÄ±ra kuvvet komutanlarÄ±, bakan yardÄ±mcÄ±larÄ± ve diÄŸer yetkililer katÄ±ldÄ±. Söz konusu toplantÄ±da, askerlik süresinin kÄ±saltÄ±lmasÄ± dahil yeni askerlik sistemi, ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde görüÅŸüldü. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 18:57

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