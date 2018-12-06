ABD'nin ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± 10 yÄ±lÄ±n zirvesine Ã§Ä±ktÄ±

ABD'nin dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±, 2008 yÄ±lÄ±ndan beri en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸtÄ±. Fabrika sipariÅŸleri de 15 ayÄ±n en bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

ABD'de dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ±, ekimde aylÄ±k yüzde 1,7 artÄ±ÅŸla 55,5 milyar dolara çÄ±karak son 10 yÄ±lÄ±n en yüksek seviyesine ulaÅŸtÄ±. ABD'nin tarifelerle hedef aldÄ±ÄŸÄ± Çin’le ticaret açÄ±ÄŸÄ± da ekimde 43,1 milyar dolara yükselerek tüm zamanlarÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±.

ABD Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± raporuna göre, dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n beklenenden fazla yükselmesine, ülkenin ihracatÄ±nÄ±n yüzde 0,1 azalarak 211 milyar dolara gerilemesi, ithalatÄ±nÄ±n yüzde 0,2 artarak 266,5 milyar dolara çÄ±kmasÄ± yol açtÄ±.

ABD'NÄ°N ÇÄ°N'E VERDÄ°ÄžÄ° TÄ°CARET AÇIÄžI DA REKOR KIRDI

Rapor ayrÄ±ca, ABD’nin yüz milyarca dolarlÄ±k gümrük vergisi getirdiÄŸi Çin ile ticaret açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ekimde 43,1 milyar dolara yükselerek tüm zamanlarÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

Avrupa BirliÄŸi’ne verilen açÄ±k da ekimde 17,6 milyar dolarla kayÄ±tlardaki en yüksek seviyesine yakÄ±n gerçekleÅŸti. ABD’nin Meksika’ya verdiÄŸi ticaret açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise 7,7 milyar dolardan 7,1 milyar dolara gerilediÄŸi görüldü.

Ülkenin ticaret açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korumacÄ± gümrük vergilerine karÅŸÄ±n hÄ±zla artmasÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n ticaret politikalarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olarak deÄŸerlendiriliyor.

ABD'DE FABRÄ°KA SÄ°PARÄ°ÅžLERÄ° 15 AYIN EN BÜYÜK DÜÅžÜÅžÜNÜ KAYDETTÄ°

ABD Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± raporuna göre, ABD'de fabrika sipariÅŸleri de son 15 ayÄ±n en büyük düÅŸüÅŸünü kaydetti. Fabrika sipariÅŸleri ekim ayÄ±nda yüzde 2,1 gerileyerek 502,7 milyar dolar oldu. Temmuz 2017’den bu yana en büyük düÅŸüÅŸünü kaydeden sipariÅŸlerin yüzde 2,0 azalmasÄ± bekleniyordu.

Beklenenden fazla gerileyen fabrika sipariÅŸlerinde, ulaÅŸÄ±m kaleminin yüzde 12 daralarak son bir yÄ±lÄ±n en kötü performansÄ±nÄ± göstermesi belirleyici oldu. UlaÅŸÄ±m hariç fabrika sipariÅŸlerinin ise ekimde yüzde 0,3 yükseldiÄŸi belirtildi.

AynÄ± dönemde, dayanÄ±klÄ± tüketim mallarÄ±na yönelik talebin ise yüzde 4,3 gerilediÄŸi bildirildi.

Fabrika sipariÅŸleri, ABD ekonomisinin yaklaÅŸÄ±k yüzde 12'sini oluÅŸturan sanayi sektörünün yakÄ±n gelecekteki performansÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutmasÄ± açÄ±sÄ±ndan önem taÅŸÄ±yor. Analistler, ekimde yaÅŸanan gerileme ve önceki aya yapÄ±lan negatif revizyonun imalat sektöründe ivme kaybÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ettiÄŸini ve bunun dördüncü çeyreÄŸe iliÅŸkin büyüme rakamlarÄ±nÄ± olumsuz etkileyeceÄŸini belirtiyor. (HABER MERKEZÄ°)

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