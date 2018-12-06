Ä°rlanda Senatosu, Ä°srail yerleÅŸimlerini boykot tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±

Ä°rlanda'da Senato, Ä°srailâ€™in Filistin topraklarÄ±ndaki yerleÅŸim yerlerinden mal ve hizmet alÄ±mÄ±nÄ± yasaklayan tasarÄ±yÄ± onayladÄ±.

Ä°rlanda Parlamentosunun üst kanadÄ±, Ä°srail’in Filistin topraklarÄ±ndaki yerleÅŸim yerlerinden mal ve hizmet alÄ±mÄ±nÄ± yasaklayan tasarÄ±yÄ± onayladÄ±. TasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± halinde Ä°rlanda, Ä°srail yerleÅŸimlerine yönelik bu tür bir yasaÄŸÄ± getiren ilk AB ülkesi olacak.

Ä°rlanda Cumhuriyeti’nde parlamentonun üst kanadÄ±nÄ± teÅŸkil eden Senato, dün yapÄ±lan oylamada, Ä°srail’in Filistin topraklarÄ±ndaki yerleÅŸim yerlerinden mal ve hizmet alÄ±mÄ±nÄ± yasaklayan tasarÄ±ya onay verdi. TasarÄ± geçen hafta komite aÅŸamasÄ±ndan geçerek oylama aÅŸmasÄ±na gelmiÅŸti. Parlamentonun alt kanadÄ±nÄ±n da onayÄ±nÄ± almasÄ± halinde yasalaÅŸacak olan tasarÄ±ya Ä°rlanda hükümeti karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor.

Ä°LK AB ÜLKESÄ°

TasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± halinde Ä°rlanda, Ä°srail yerleÅŸimlerine yönelik bu tür bir yasaÄŸÄ± getiren ilk AB ülkesi olacak.

TasarÄ±yÄ± hazÄ±rlayan BaÄŸÄ±msÄ±z Senatör Frances Black, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Ä°nanÄ±lmaz! Ä°ÅŸgal AltÄ±ndaki Topraklar tasarÄ±sÄ± senatodaki bütün aÅŸamalarÄ± az önce tamamladÄ±. Ä°rlanda yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim ticaretini durduran ilk AB ülkesi olabilir. Åžimdi parlamentonun alt kanadÄ± Dali’ye gidecek. Büyük destekle bu hayati tasarÄ±yÄ± yasalaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z” ifadelerini kullandÄ±.

TasarÄ±, Senatonun gündemine ilk olarak ocak ayÄ±nda gelmiÅŸ ancak Ä°srail’in, Ä°rlanda’nÄ±n Tel Aviv Büyükelçisini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na davet etmesi üzerine haziran ayÄ±na kadar askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

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