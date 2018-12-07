Toyota'da Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i: Bir adÄ±m atmak iÃ§in ne bekliyoruz!

Sakarya'da Toyoto'da Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i: Devletin dayattÄ±ÄŸÄ± zamlar belli. Her ÅŸey en az yÃ¼zde 40 arttÄ±. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸ kesinlikle yetmiyor.

Toyota’dan robot iÅŸçi*

Sakarya

Toyota fabrikasÄ±nda 4 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yorum. 4. senemde bel ve boyunda 6 adet fÄ±tÄ±k, sinir hastalÄ±ÄŸÄ±, sürekli hale gelmiÅŸ düÅŸük tansiyonla tanÄ±ÅŸtÄ±m. Son günlerde üretimde çok fazla deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. Yeni proje için yapÄ±lan deÄŸiÅŸimler bizlerin üzerine daha fazla iÅŸ, daha fazla risk, daha fazla baskÄ±, daha hÄ±zlÄ± çalÄ±ÅŸma olarak yansÄ±dÄ±. Fabrika içinse az zamanda çok iÅŸ, az maliyet olarak geri dönüyor.

Ä°çeride bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baskÄ± bir homurdanmayÄ± beraberinde getirdi. Tabii buna önlem almayÄ± atlamadÄ± yöneticiler. BaskÄ±nÄ±n dozunu fazlasÄ±yla artÄ±rdÄ±lar. Bir önemli nokta da son bir kaç ay içerisinde iÅŸ kazalarÄ± yine ciddi bir seviyeye ulaÅŸtÄ±. Bu kazalar ciddi sonuçlarÄ± olan kazalar. SÄ±rf üretim aksamasÄ±n diye yöneticiler adeta canÄ±mÄ±za gözlerini dikmiÅŸ durumda. Bu kabul edilemez ve bu insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± durumun artÄ±k sonlanmasÄ± gerekiyor. Buna biz çalÄ±ÅŸanlar olarak bir an evvel önlem almazsak ilerisi için artÄ±k herhangi bir ÅŸey düÅŸünemiyorum.

Geçim sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±zÄ± zaten her defasÄ±nda yapÄ±lan aylÄ±k toplantÄ±larda dile getirmemize raÄŸmen ÅŸirket bunun için hiçbir çalÄ±ÅŸma yapmÄ±yor. Mali yÄ±lÄ± nisan ayÄ±nda olduÄŸu için zam için bizi nisana kadar bekletecekler. Bu süreçte yÄ±lÄ±n son 3 ayÄ± yüksek vergilerden maaÅŸlar ciddi seviyede düÅŸüyor. YÄ±lbaÅŸÄ±ndan itibaren ise nisan ayÄ±na kadar 3 ay zamsÄ±z çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu durumu hepimiz bildiÄŸimiz halde birlik olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için hakkÄ±mÄ±zÄ± arayamÄ±yoruz. Bizlere haksÄ±zlÄ±k ettiklerini onlara bir ÅŸekilde söylememiz gerekiyor. Geçinemiyoruz. Her fÄ±rsatta konuÅŸmamÄ±za raÄŸmen, farkÄ±nda olmamÄ±za raÄŸmen liderler biraz daha bekleyelim diyorlar. Uyutuluyoruz ve bu önümüzdeki süreçte asla böyle olmayacak.

Devletin dayattÄ±ÄŸÄ± zamlar belli. Her ÅŸey en az yüzde 40 arttÄ±. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸ kesinlikle yetmiyor. Beklentilerimiz belli. Üretimin insan onuruna yaraÅŸÄ±r bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± ve kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±layacak oranda bir zam. Yani enflasyon oranÄ±nda bir zam bizi kurtarmaz. Biz de artÄ±ÅŸlara oranla yüzde 40’a yakÄ±n zam bekliyoruz. Ä°çeride ciddi bir homurdanma var ve bu homurdanma yönetimin canÄ±nÄ± sÄ±kacak seviyede olabilir. Sonucunda bizim haklÄ± mücadelemiz kazanacak. DiÄŸer çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±ma sesleniyorum. Bir adÄ±m atmak için bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kapÄ±nÄ±n önüne konulmasÄ±nÄ± beklemeyelim. Zaten önümüzdeki süreçte bunlar yaÅŸanacak. Birbirimize ulaÅŸmamÄ±z, birbirimize kenetlenmemiz lazÄ±m. Bunun için harekete geçmemiz lazÄ±m. AslÄ±nda hiç zor deÄŸil yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zdakine elimizi uzatmak yeter. Çünkü hepimizin sorunu aynÄ±. Hepimizin istekleri aynÄ±. SaygÄ±larÄ±mla.

*Bu mektubu yazarken altÄ±na nasÄ±l bir imza atsam diye düÅŸündüm. Bu fabrikada kendimi insan deÄŸil gerçekten bir robot gibi hissediyorum. O nedenle de kendime “robot iÅŸçi” diyorum.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 01:38

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